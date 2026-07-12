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โจรใต้คงขำกลิ้ง! ตำรวจทางหลวงจับกุม จนท.สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเพราะพกอาวุธปืนไว้ในรถ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (12 ก.ค. 2569) เฟซบุ๊ก "ตำรวจทางหลวง" โพสต์ข่าวหัวข้อ "คาด่านตรวจ! ตำรวจทางหลวงพบปืน 9 มม.พร้อมกระสุน 41 นัดซุกในรถ" เนื้อข่าวระบุว่า "ตำรวจทางหลวงจังหวัดตรัง-พัทลุงตั้งจุดตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนทางหลวงหมายเลข 4 พื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระหว่างปฏิบัติหน้าที่พบรถเก๋งคันหนึ่งมีลักษณะน่าสงสัย จึงส่งสัญญาณเรียกตรวจ

จากการตรวจค้นภายในรถพบปืนขนาด 9 มม.ซุกอยู่ใต้เบาะคนขับ พร้อมซองกระสุน 3 ซอง และกระสุนรวม 41 นัด จึงตรวจสอบข้อมูลพบว่าปืนมีทะเบียนถูกต้องและเป็นของคนขับรถจริง

เบื้องต้นคนขับรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของปืน และให้การว่าเพิ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ก่อนมุ่งหน้าไปเยี่ยมครอบครัวที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ไม่สามารถแสดงเหตุอันควรในการพกพาปืนในที่สาธารณะได้

ตำรวจจึงแจ้งข้อหาพกปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอันควร ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาชัยสน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป"

หลังข่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากตำหนิการจับกุมของตำรวจทางหลวง เพราะผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยของผู้ก่อความไม่สงบ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงเจ้าหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ออกนอกพื้นที่จะไม่มีความมั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป






โจรใต้คงขำกลิ้ง! ตำรวจทางหลวงจับกุม จนท.สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเพราะพกอาวุธปืนไว้ในรถ
โจรใต้คงขำกลิ้ง! ตำรวจทางหลวงจับกุม จนท.สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเพราะพกอาวุธปืนไว้ในรถ
โจรใต้คงขำกลิ้ง! ตำรวจทางหลวงจับกุม จนท.สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเพราะพกอาวุธปืนไว้ในรถ
โจรใต้คงขำกลิ้ง! ตำรวจทางหลวงจับกุม จนท.สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเพราะพกอาวุธปืนไว้ในรถ