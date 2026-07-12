อุทาหรณ์! เด็ก 2 ขวบอ้วกพุ่งสิบกว่าครั้ง ช็อกซ้ำ "พยาธิไส้เดือน" ยาว 15 ซม.ออกมาทางปาก

อุทาหรณ์โพสต์จากห้องฉุกเฉินเผยเคสเด็กวัย 2 ขวบอาเจียนหนักกว่า 10 ครั้ง ก่อนพยาบาลพบ “พยาธิไส้เดือน” ยาวราว 15 เซนติเมตรหลุดออกมาทางปาก พร้อมย้ำความสำคัญของการปลูกฝังสุขอนามัยและการล้างมือให้เด็กก่อนกินอาหาร และหลังเล่นทุกครั้ง
วันนี้ (12 ก.ค.) กลายเป็นโพสต์เตือนภัยที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับขนลุกซู่ และแชร์ต่อกันกว่าหมื่นครั้ง เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองในการดูแลสุขอนามัยของบุตรหลาน เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Sirinthon Homnak" ซึ่งได้เช็กอินที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมเล่าเหตุการณ์สุดช็อกระบุว่า มีเคสเด็กอายุเพียง 2 ขวบถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในช่วงเที่ยง เนื่องจากมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงมากกว่า 10 ครั้ง จนร่างกายอยู่ในสภาพดูเพลียและหน้าซีด
ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังจะให้น้ำเกลือ เด็กได้เกิดอาการอาเจียนขึ้นมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้กลับมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เมื่อพยาบาลสังเกตเห็นเหมือนมี "เส้นอะไรบางอย่าง" พาดอยู่ที่ปากของเด็กและกำลังดิ้นดุ๊กดิ๊กอยู่ เมื่อใช้ผ้าดึงออกมาก็ต้องตกตะลึง เพราะสิ่งนั้นคือ "พยาธิไส้เดือน" ที่มีความยาวถึงประมาณ 15 เซนติเมตร
ความสยองยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะในระหว่างที่เด็กนอนรอรับการรักษา ปรากฏว่ามีพยาธิไส้เดือนหลุดตามออกมาเพิ่มอีก 1 ตัว ทำเอาผู้โพสต์ถึงกับระบุว่า “ไม่อยากจะนึกเลยว่าในท้องจะมีกี่ร้อยตัว ถึงขนาดออกมาทางปากได้”
เจ้าของโพสต์ได้ทิ้งท้ายด้วยการติดแฮชแท็กเตือนใจผู้ปกครองทุกท่านว่า #ก่อนกินก่อนเล่นเน้นเด็กล้างมือนะคะ
ทั้งนี้ เคสดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็ก เนื่องจากเด็กในวัยนี้มักชอบหยิบจับสิ่งของรอบตัว หรือเล่นดินเล่นทรายแล้วนำมือเข้าปากโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ไข่ของพยาธิปะปนเข้าสู่ร่างกายจนเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัย และส่งผลอันตรายต่อร่างกายเด็กรุนแรงถึงขั้นนี้ได้