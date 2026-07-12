ทนกระแสไม่ไหว! ค่ายเพลงดังประกาศยกเลิกสัญญา “น้องปุ้ย เมียน้อยคลิปฉาว” หลังทัวร์ลงยับ

ทัวร์ลงจนต้านไม่ไหว! ล่าสุดค่ายเพลง “มายด์มิวสิคเรคคอร์ด” ออกแถลงการณ์ ยินยอมฉีกสัญญา “น้องปุ้ย” สาวจากคลิปดรามาเมียหลวงบุกจับชู้หนุ่มโรงงานแล้ว หลังเปิดตัวเป็นศิลปินใหม่หวังให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตแต่กลับเจอกระแสสังคมวิจารณ์สนั่นจนเจ้าตัวกดดันหนัก ขอยุติบทบาทว่าที่นักร้องป้ายแดงทันที
วันนี้ (12 ก.ค. 2569) จากกรณีที่ค่ายเพลงที่ชื่อว่า มายด์มิวสิคเรคคอร์ด ของนายแพทย์ ธรรมนูญ จอมคำสิงห์ หรือหมอมาย ที่เคยดูแลศิลปินอย่างฟารีดา ก่อนที่จะส่งต่อสัญญาให้กับค่ายไหทองคำเรคคอร์ด คราวนี้เปิดตัว "น้องปุ้ย" (ขอสงวนชื่อและนามสกุลจริง) สาวที่ปรากฏในวิดีโอคลิปหลับนอนกับหนุ่มโรงงานรายหนึ่ง แล้วภรรยาหลวงของหนุ่มโรงงานเข้ามามีปากเสียงกัน เข้ามาเป็นนักร้องในสังกัด อ้างว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดและมีการตัดสินใจที่พลาดพลั้งไปบ้างในบางช่วงเวลาของชีวิต ทางค่ายจึงอยากหยิบยื่นโอกาสให้กับคนคสหนึ่งได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ปรากฏว่าเรียกเสียงวิจารณ์จากสังคมอย่างมาก
ล่าสุดมีคำชี้แจงจากค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด ระบุว่า จากกรณีที่ค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ดได้เปิดโอกาสให้น้องปุ้ยเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัด โดยมีเจตนาที่ต้องการมอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตและเส้นทางการทำงานใหม่ ด้วยความเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองนั้น
อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการประกาศข่าวดังกล่าว ได้เกิดกระแสความคิดเห็นจากสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งค่ายฯ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น และรับฟังทุกสียงด้วยความเคารพ และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น น้องปุ้ยมีความรู้สึกกดดันและไม่สบายใจเป็นอย่างมาก จึงได้แสดงความประสงค์ที่จะขอยุติสัญญาการเป็นศิลปินในสังกัดค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด
ทางค่ายฯ ได้พิจารณาแล้ว และเคารพกาาตัดสินใจของน้องปุ้ย จึงยินยอมให้มีการยุติสัญญาโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีข้อผูกพันหรือความขัดแย้งใดๆ ต่อกัน
ค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ดขอส่งกำลังใจให้น้องปุ้ย ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจ และขอขอบคุณแฟนเพลง สื่อมวลชน และประชาชนทุกท่านที่ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และมอบกำลังใจแก่ค่ายฯ มาโดยตลอด