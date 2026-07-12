สุรศักดิ์ฟังเสียงเส้นเลือดใหญ่การท่องเที่ยว ลั่นชูทุกเทศกาลให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ขับเน้นเส้นเลือดใหญ่การท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเข้าสักการะขอพร หลวงปู่ไต่ฮงโจ๋วซือ สักการะขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดยมีคุณอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ, คณะรองประธาน, คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะได้เข้ามาเยี่ยมเยียนและหารือแนวทางการให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ "โครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง (Strong Tourism Community : S.T.C.)" ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
ทั้งนี้ ผู้แทนมูลนิธิได้นำคณะฯ เข้าสักการะองค์หลวงปู่ไต้ฮงโจวซือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถวายข้าวสาร เสื้อผ้ากระดาษ และภูเขาเงิน/ทอง สำหรับงานทิ้งกระจาดที่จะถึงนี้ หลังจากนั้นประธานมูลนิธิฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังที่ต่อไป
“ภายหลังน้ำท่วม ทางผมแม้ในขณะนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ให้การสนับสนุนในช่วงน้ำท่วมในนามส่วนตัว และคิดตลอดว่าจะหาแนวทางสนับสนุนการฟื้นฟูหาดใหญ่อย่างไร พอได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ และแน่นอนเส้นเลือดใหญ่ คือกลุ่มนักท่องเที่ยวมิติด้านศาสนา และการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างวันนี้ตัวผมเองยังต้องมาขอพร สักการะหลวงปู่ไต่ฮงโจ๋วซือ สักการะขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มาก ทุกเทศกาลที่ผมได้เคยร่วมทำบุญและขอพรที่ผ่านมายิ่งใหญ่มากอยู่แล้ว แต่พอเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ถือเป็นภัยธรรมชาติ ที่คนไทยทุกคนเจ็บปวดและทุกข์ใจ ผมมาวันนี้ก็มาเพื่อรับฟังท่านประธานมูลนิธิฯ และกรรมการมูลนิธิ รวมถึงหอการค้าฯ สมาพันธ์ SME หาดใหญ่ ว่าสิ่งไหนที่ผมจะสนับสนุนได้ยิ่งดีสนับสนุนทุกมิติ เพื่อให้ความเชื่อมั่น และการท่องเที่ยวกลับมามีชีวิตชีวาให้ยิ่งกว่าเดิมครับ” นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว
ภายหลังเสร็จภารกิจจากมูลนิธิ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางด้วยรถยนต์ แสดงสปิริตขอเดินตามคำเชิญของประธานมูลนิธิฯ เพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นจริงของถนนมังกร ที่เชื่อมระหว่างมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) กับวัดฉื่อฉาง หาดใหญ่ 合艾慈善寺 ทำเอาคณะผู้ติดตามลงรถแทบไม่ทัน ถึงขนาดท่านประธานมูลนิธิฯ ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ของจังหวัดสงขลา และหาดใหญ่ เอ่ยปากชม “เป็นรัฐมนตรีคนแรกในประเทศที่ลงเดินบนถนนมังกร ท่านติดดินจริงๆ” ณอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ กล่าว
เมื่อถึง วัดฉื่อฉาง หาดใหญ่ 合艾慈善寺 คณะสิงโตมงคล คุณดวงพร วิจิตรธนารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร REGENCY HOTEL โรงแรมรีเจนซี่หาดใหญ่ ผู้แทนวัดฉื่อฉาง หาดใหญ่ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายพิพัฒน์ชัย จิตต์อิสระ (อ.โจ้) ผู้แทนวัดฉื่อฉาง กล่าวให้การต้อนรับ และนำเข้าพระวิหาร กราบนมัสการ ถวายสักการะและถวายสังฆทาน พระอาจารย์จีนวชิรธรรมาภรณ์ (เย็นเฮ้า) ท่านเจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์ ณ ชั้นที่ 1
พระอาจารย์จีนวชิรธรรมาภรณ์ (เย็นเฮ้า) ท่านเจ้าอาวาส กรุณาเมตตามอบเทพเจ้ากวนอูจำลอง อันเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำที่เสียสละและซื่อสัตย์ ให้ท่านรัฐมนตรี และคณะ เพื่อเป็นสิริมงคล
พระศิวฤทธิ์เสี่ยซิม ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฉื่อฉาง นำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารลื่อต้งปิง กวนอิม ชั้น 1 แล้วนำขึ้นพระอุโบสถชั้น 4 เข้ากราบนมัสการพระประธานอุโบสถ พระสงฆ์จีนนิกายฯ เจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลแด่คณะรัฐมนตรี เสร็จพิธี ณ พระอุโบสถ แล้ว
พระศิวฤทธิ์เสี่ยซิม ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฉื่อฉางนำคณะมายังวิหารเบญจพุทธะ ชั้น 3 เพื่อชมนิทรรศการกิจกรรม วัดฉื่อฉาง หาดใหญ่ 合艾慈善寺 เพื่อสังคมและการช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกศาสนา ในช่วงมหาภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ หาดใหญ่ และการกุศลต่างๆ
เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการมาถึงพื้นที่ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับฟังปัญหา ความต้องการทุกมิติเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและสนับสนุนภายใต้หัวข้อ "Meeting ดื่มชาสงขลาไปต่อ กับ สุรศักดิ์ ไปได้อีกกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"
“ผมเองก็ถือว่าเป็นลูกหลานเชื้อสายจีน การได้มากราบนมัสการพระประธานอุโบสถ ทราบว่าเพิ่งแล้วเสร็จไม่กี่ปี ซึ่งงดงามมาก ที่พลาดไม่ได้เลยคือการได้ชมลายกระเบื้อง ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ และเป็นแห่งเดียวในประเทศ แต่ละลายมีความหมายและความงามทางศิลปะที่สูงค่ามาก เชื่อว่าในอนาคตจะเป็น UNSEEN และ amazing Thailand แห่งใหญ่ของประเทศก็ว่าได้ อยากให้ ทั้งคนไทยและต่างชาติโดยเฉพาะพี่น้องชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มองว่า “นาเลโนด” เส้นทางวิถีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และหลากหลายน่าดึงดูดมาก อยากบอกว่ายินดีต้อนรับสู่หาดใหญ่ เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความอร่อย มาเที่ยวกันเยอะๆ นะครับ( 欢迎来到合艾，充满魅力与美食的城市。欢迎大家来合艾旅游！)“ นายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านผู้แทนวัดอย่าง นายพิพัฒน์ชัย จิตต์อิสระ (อ.โจ้) เล่าถึงวินาทีที่ท่านรัฐมนตรีเปลี่ยนแผน ว่า "แม้รอนานแต่คุ้มค่ามาก ไม่คิดว่าท่านรัฐมนตรีจะรับฟังขนาดนี้ และตัวจริงเป็นคนน่ารักมาก เป็นกันเอง มีการเชิญชวนคณะศิษย์อาวุโส อาซิ่มอาม่า ทั้งหลานที่พอทราบข่าวว่าท่านรัฐมนตรีจะมาวัด ก็มารอกันตั้งแต่บ่าย 3 และอยู่จนจบพิธีทั้งหมด และประทับใจที่ท่านรัฐมนตรีชวนคณะศิษย์อาวุโสถ่ายภาพร่วมกัน เป็นความประทับใจของคณะลูกศิษย์วัดมาก เพราะแต่ละท่านถือว่าเป็นผู้มีอุปการะวัดและเป็นผู้ใหญ่ของจังหวัด และอำเภอหาดใหญ่ อย่างตัวผมเองก็มาจากอำเภอสะเดา คุ้มค่าการเดินทาง ในฐานะเป็นตัวแทนคณะลูกศิษย์ และลูกศิษย์ในพระคณาจารย์จีนธรรมวชิรานุวัตร (เจ้าคุณเย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส เยาวราช กรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นการพบกันกับรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลครั้งนี้ ถือว่ารัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนอย่างมากเลยทีเดียว" นายพิพัฒน์ชัย จิตต์อิสระ (อ.โจ้) กล่าว
การลงพื้นที่หาดใหญ่คราวนี้เป็นการลงในทั้งมิติราชการระหว่างประเทศ และการรับฟังปัญหา พร้อมส่งเสริมและแก้ทุกปัญหาอย่างแท้จริง เป็นประโยชน์ต่อคนหาดใหญ่ สงขลา ทั้งภาคใต้ และเป็นแนวทางในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศต่อไป