นิด้าโพลเปิดสถิติคนในภาครัฐเจอ “เรียกเงิน” สอบท้องถิ่น-จี้รัฐฟันยกเลิกผลสอบรายตัว

ผลสำรวจล่าสุดจากนิด้าโพลชี้ชัด ข้าราชการและพนักงานรัฐเกินครึ่งรับรู้ขบวนการโกงสอบ โดยพบกลุ่มตัวอย่างเจอประสบการณ์ตรงถูกรีดทรัพย์แลกเก้าอี้พุ่งสูงกว่าร้อยละ 6 ทั้งในและนอกส่วนท้องถิ่น ฝ่ายคนทำงานชี้เป้าด่านสอบสัมภาษณ์-สอบข้อเขียนคือจุดบอดหลัก หนุนรัฐบาลใช้ยาแรงสางปัญหา สั่งโมฆะผลสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานมัดตัว
วันนี้ (12 ก.ค. 2569) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “ทุจริตสอบท้องถิ่น” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และประกอบอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษียณอายุราชการ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับรู้ข่าวสารหรือการมีประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษียณอายุราชการเกี่ยวกับการทุจริตการสอบเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 70.69 ระบุว่า เคยได้ยินข่าว รองลงมา ร้อยละ 23.05 ระบุว่า ไม่เคยได้ยินข่าวเลยและไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง และร้อยละ 6.26 ระบุว่า เคยมีประสบการณ์โดยตรง (เช่น มีผู้เรียกเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ผ่านการสอบไม่ว่าท่านจะให้หรือไม่ก็ตาม)
ด้านการรับรู้ข่าวสารหรือการมีประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษียณอายุราชการเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ในส่วนราชการอื่น ๆ นอกจากส่วนท้องถิ่น พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 62.06 ระบุว่า เคยได้ยินข่าว รองลงมา ร้อยละ 31.37 ระบุว่า ไม่เคยได้ยินข่าวเลยและไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง และร้อยละ 6.57 ระบุว่า เคยมีประสบการณ์โดยตรง (เช่น มีผู้เรียกเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ผ่านการสอบไม่ว่าท่านจะให้หรือไม่ก็ตาม)
สำหรับความคิดเห็นของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษียณอายุราชการกับขั้นตอนในการสอบเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่อาจจะมีการทุจริตได้มากที่สุด พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 35.73 ระบุว่า ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ รองลงมา ร้อยละ 30.61 ระบุว่า ขั้นตอนการสอบข้อเขียนหรือความรู้เฉพาะตำแหน่ง ร้อยละ 21.91 ระบุว่า ขั้นตอนการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชี ร้อยละ 10.99 ระบุว่า ขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษียณอายุราชการต่อการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการสอบครั้งที่พบว่ามีปัญหาการทุจริต พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 75.04 ระบุว่า ยกเลิกผลการสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานว่ามีการทุจริต รองลงมา ร้อยละ 23.83 ระบุว่า ยกเลิกผลการสอบทั้งหมดและจัดสอบใหม่ และร้อยละ 1.15 ระบุว่า ไม่ยกเลิกผลการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น