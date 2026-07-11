กองทัพภาค 2 แจงเสียงดังที่ช่องกร่างมาจากฝั่งกัมพูชาห่างชายแดน 10-15 กม. ยืนยันไทยไร้ความเสียหาย

กองทัพภาคที่ 2 แจงเสียงดังในพื้นที่ช่องกร่าง จ.สุรินทร์ เมื่อคืนวันที่ 10 ก.ค. พบมาจากพื้นที่ตอนในของกัมพูชา ห่างชายแดน 10-15 กิโลเมตร อยู่ระหว่างตรวจสอบ ยืนยันไม่มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บและไม่มีความเสียหายในพื้นที่
จากกรณีที่มีเสียงดังคล้ายระเบิดในฝั่งกัมพูชาเมื่อคืนวันที่ 10 ก.ค. 2569 ในพื้นที่ช่องกร่าง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.43 น. ในพื้นที่ช่องกร่าง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ กองทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจสอบไปที่หน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบในพื้นที่ช่องกร่างแล้ว ทราบว่าเป็นเสียงที่ดังมาจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชา ซึ่งน่าจะห่างจากแนวชายแดนประมาณ 10-15 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการตรวจสอบเสียงต้นเหตุ
ฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหรือพื้นที่เกิดความเสียหายแต่อย่างใด หากมีเหตุการณ์ใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลใจว่ามีเหตุการณ์อยู่ใกล้แนวชายแดน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน