ไวรัลเดือด! หนุ่มจวกยับ "สุวรรณภูมิ" คิวยาวเป็นกิโลฯ ต่างชาติรอ 4 ชม. ซัดแรง ดับฝัน “ฮับการบิน”

กลายเป็นไวรัลเดือดเมื่อผู้โดยสารแชร์ภาพคิว ตม.สุวรรณภูมิที่ยาวทะลุเป็นกิโลเมตร ทำต่างชาติต้องยืนรอนาน 3-4 ชั่วโมง เจ้าของโพสต์งัด 3 ข้อเท็จจริงชำแหละระบบการจัดการที่พังพินาศ ชี้ชัดความผิดไม่ได้อยู่ที่ ตม.ฝั่งเดียว แต่ AOT ก็สอบตกเรื่องการจัดการพื้นที่ ซัดแรงเลิกอ้างคำว่า "ช่วงพีก" หรือ "คัดกรองเข้มงวด" ชี้ สนามบินระดับโลกไม่ทำกันแบบนี้
วันนี้ (11 ก.ค.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมตั้งคำถามถึง "ระบบการจัดการ" ของสนามบินสุวรรณภูมิหลักในประเทศไทย เมื่อผู้โดยสารต่างชาติจำนวนมหาศาลต้องเผชิญความล่าช้ากับคิวรอตรวจคนเข้าเมืองที่ยาวเหยียดเป็นชั่วโมง
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ผมภูมิใจมากครับ AOT Official ความภูมิใจที่เรามีแถวที่ยาวที่สุดในโลกครับ ชื่นชม ต่างชาติเอ้ย รอไปเถอะ 3-4 ชั่วโมง เสียใจด้วยนะ ผมโชคดีเกิดเป็นคนไทย เข้าได้เลย
ยาวเป็นกิโล เป็นกิโลเมตรจริงๆ ทะลุไปถึงทางแยกอีกฝั่ง ถ้า SkyTrax มีรางวัลนี้ เราชนะเลิศแน่นอน
Changi / Doha / Narita หลบไปให้หมด!!
Thailand จงเจริญ!!! เย้
Skytrax please rate our airports
Guinness World Records
[อัปเดต]
ไหนๆ โพสต์นี้ก็เป็นไวรัลแล้ว ผมขอเปลี่ยนโหมดจากประชด มาพูดแบบจริงจังหน่อย เพราะเห็นหลายคอมเมนต์พยายาม "หาเหตุผล" มาปกป้องระบบที่ล้มเหลวแบบนี้ ขอสรุป 3 ประเด็นฮิตตรงนี้เลยครับ:
1. "คิวยาวเพราะต้องคัดกรองเข้มงวด"
ความปลอดภัยสูงสุด ไม่จำเป็นต้องช้าครับ! สนามบินระดับโลกเขาคัดกรองคนด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็วและแม่นยำ การปล่อยให้คนหลักพันมายืนออเบียดเสียดกันเป็นชั่วโมง ไม่ได้แปลว่าประเทศเราปลอดภัยขึ้น แต่มันสะท้อนว่า "ระบบระบายคน (Throughput)" ของเราล้าหลังต่างหาก
2. "ด่าผิดคน! เป็นความผิด ตม.ต่างหาก ไม่ใช่ AOT"
พังคู่ครับงานนี้! ตม.มีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่พอเปิดเคาน์เตอร์ อันนี้จริง แต่ AOT ก็ล้มเหลวสิ้นเชิงเรื่องการจัดการพื้นที่ (Space Management) ครับ การปล่อยให้คิวยาวล้นออกมาขวางทางสัญจรหลัก จนบล็อกทางเข้า Priority Lane และช่องพาสปอร์ตไทย คือความผิดของ AOT ล้วนๆ
(ส่วนตรรกะที่บอกว่า "มีเงินก็นั่ง Business/First ไปเข้า Fast Track" หน้างานจริงใช้ไม่ได้ครับ เพราะคิวมันล้นมาปิดทางเข้าจนมิด เดินฝ่าไปไม่ได้ด้วยซ้ำ!)
3. "ก็มาช่วงพีก เครื่องลงเยอะก็ต้องรอสิ"
"ช่วงพีก" ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยครับ! สนามบินมีตารางบินล่วงหน้าเป็นเดือนๆ รู้เป๊ะๆ ว่าคนจะล้นกี่โมง การบริหารระดับมืออาชีพคือต้องจัดกำลังคนให้พร้อมรับมือ ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดคอขวดแล้วบอกให้ผู้โดยสาร "ทนรอไป"
ที่ออกมาวิจารณ์ ไม่ใช่ไม่รักประเทศ แต่เพราะเดินทางมาเยอะถึงได้รู้ว่า "มาตรฐานระดับโลกจริงๆ เขาจัดการกันยังไง" ถ้าเราจะเป็น Aviation Hub ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เราต้องเลิกหาข้ออ้างหลอกตัวเอง แล้วแก้ปัญหาระบบหลังบ้านให้ได้มาตรฐานสากลสักทีครับ!"