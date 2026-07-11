“ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ปล่อยเทรลเลอร์ “HOPE” ภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญฟอร์มยักษ์ ฉายในไทยพร้อมอเมริกา 9 ก.ย.นี้

ถึงเวลาพบกับ HOPE อภิมหาภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญฟอร์มยักษ์ หลังจากได้รับเลือกเข้าฉายในสายประกวดของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2026 และเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดของปี ล่าสุด ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ได้ปล่อยออฟฟิเชียลเทรลเลอร์อย่างเป็นทางการ ก่อนเข้าฉายในไทยพร้อมอเมริกา วันที่ 9 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
HOPE ผลงานใหม่ล่าสุดในรอบ 10 ปีของ นาฮงจิน ผู้กำกับภาพยนตร์เกาหลีชื่อดังที่เคยสร้างความเข้มข้นให้ผู้ชมทั่วโลกจดจำจาก THE WAILING โดยครั้งนี้กลับมาพร้อมโปรเจกต์ใหม่ที่รวมทีมนักแสดงแถวหน้าจากทั้งเกาหลีและฮอลลีวูด นำโดย ฮวังจองมิน, โจอินซอง, จองโฮยอน, เทย์เลอร์ รัชเซล, คาเมรอน บริตตัน ร่วมด้วย อลิเซีย วิกันเดอร์ และ ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์
โปสเตอร์และออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ของ HOPE เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ของ นาฮงจิน นับเป็นโฉมแรกที่นำไปสู่เรื่องราวระทึกขวัญตอกย้ำความเป็นอภิมหาภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์แห่งปีที่คอหนังรอคอย
รับชมออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ได้ทาง https://youtu.be/L_72RjWgtmI HOPE มีกำหนดเข้าฉายวันที่ 9 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
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