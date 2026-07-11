Thai Coco ยกสวนมะพร้าวออร์แกนิกราชบุรีสู่กรุงเทพฯ เปิด Brand Experience ตอกย้ำ Coconut Specialty Brand

"Thai Coco" แบรนด์น้ำมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกของประเทศไทย เปิดตัวนิทรรศการ Brand Experience Exhibition ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Ratchaburi in the City" ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่สวนมะพร้าวออร์แกนิกในจังหวัดราชบุรีสู่ใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้บริโภคกับต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตอกย้ำจุดยืนการก้าวสู่ “Coconut Specialty Brand” หรือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอย่างครบวงจร พิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์จนถึงการส่งมอบความสดชื่นถึงมือผู้บริโภค
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มกำลังเข้าสู่ยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ 'คุณค่าของแบรนด์' มากกว่าตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว ผู้บริโภคต้องการรู้ว่าสินค้ามาจากไหน ผลิตอย่างไร และแบรนด์มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนอย่างไร เราจึงต้องการให้ Thai Coco เป็นมากกว่าแบรนด์น้ำมะพร้าว แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่สวนมะพร้าวออร์แกนิก การทำงานร่วมกับเกษตรกร การคัดเลือกผลผลิต ไปจนถึงการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก
"Brand Experience Exhibition ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสต้นกำเนิดของน้ำมะพร้าวทุกขวด ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว" "เรามองว่าความยั่งยืนไม่ใช่เพียงการดูแลสิ่งแวดล้อม แต่คือการสร้างการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร การใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และตรวจสอบย้อนกลับได้ สิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญที่จะทำให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน" ดร.วรวัฒน์ กล่าว
ด้านคุณนภัสสร ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ได้เสริมถึงแนวคิดกิจกรรม "Ratchaburi in the City" ครั้งนี้ Thai Coco ได้นำเสนอสวนมะพร้าวออร์แกนิกของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพของประเทศไทย ด้วยสภาพดิน น้ำ และภูมิอากาศที่เหมาะสม จนทำให้มะพร้าวมีรสชาติหวาน กลิ่นหอม และเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมถ่ายทอดกระบวนการผลิตอย่างครบวงจรผ่านรูปแบบ Immersive Experience ที่ผสานภาพ เสียง และบรรยากาศเสมือนจริง ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจาก "ต้นน้ำ" อย่างไร
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของ Thai Coco คือการสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่การผลิตควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับเกษตรกรและชุมชน โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์มะพร้าวและส่งเสริมการเพาะปลูกแบบออร์แกนิก การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูก การรับซื้อผลผลิตคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด การเลือกเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงอายุที่เหมาะสม และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบน้ำมะพร้าวออร์แกนิกที่คงไว้ซึ่งรสชาติ ความหอม และคุณค่าจากธรรมชาติในทุกขวด พร้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร และขับเคลื่อนการเติบโตของชุมชน ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในกิจกรรม ผู้เข้าชมจะได้ร่วมออกเดินทางสู่โลกของมะพร้าวออร์แกนิกผ่านประสบการณ์แบบ Immersive Experience ตั้งแต่การเรียนรู้
กระบวนการเพาะปลูกแบบออร์แกนิก การสัมผัสดินและน้ำที่เหมาะสมต่อการปลูกมะพร้าว ไปจนถึงการเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตในแต่ละช่วงอายุการเก็บเกี่ยว เพื่อไขคำตอบเบื้องหลังความแตกต่างของน้ำมะพร้าวคุณภาพระดับพรีเมียม โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการเปิดเผย "ความลับของ 28 วัน" ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Thai Coco คัดเลือกเก็บเกี่ยวมะพร้าว เพราะเป็นช่วงที่ให้รสชาติ ความหวาน และกลิ่นหอมดีที่สุดตามมาตรฐานของแบรนด์ ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน สะท้อนความเชี่ยวชาญในฐานะ Coconut Water Specialist ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส คุณภาพ และวิถีการบริโภคแบบออร์แกนิกอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังจะได้ลิ้มลองน้ำมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกและเมนูสร้างสรรค์จาก Coconut Bar รวมถึงเมนูพิเศษจากความร่วมมือระหว่าง Thai Coco และ Roots Specialty Coffee ที่นำเสนอการผสมผสานรสชาติในมิติใหม่ พร้อมสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและมองหาประสบการณ์การบริโภคที่ดีต่อทั้งร่างกายและสิ่งแวดล้อม
ดร.วรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เป้าหมายของเรา คือการทำให้ Thai Coco เป็นแบรนด์แรกที่ผู้บริโภคนึกถึงเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวคุณภาพระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าว กะทิ หรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากมะพร้าว เพราะเราเชื่อว่าความเชี่ยวชาญที่แท้จริงเริ่มต้นจากการเข้าใจมะพร้าวในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเมื่อผู้บริโภคเข้าใจคุณค่าของแบรนด์ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่สิ้นสุดเพียงการซื้อสินค้า แต่จะต่อยอดสู่ความเชื่อมั่น ความภักดี และการบอกต่อ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและตลาดโลก"
หลังจบกิจกรรม Brand Experience Exhibition ครั้งนี้ Thai Coco ยังเตรียมต่อยอดการสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Roadshow "รถน้ำมะพร้าวใจดี" ที่จะเดินทางไปมอบความสดชื่นให้กับผู้บริโภคทั่วกรุงเทพฯ พร้อมเตรียมความร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์เครื่องดื่ม YENYEN by Ichitan เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค สะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งพัฒนาแบรนด์ไทย สู่การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์มะพร้าวคุณภาพระดับโลก ภายใต้แนวคิดการเติบโตที่สมดุลระหว่างธุรกิจ ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการ "Ratchaburi in the City" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 กรกฎาคม 2569 ณ โซน Beacon ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : thaicocothailand