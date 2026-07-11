เดือดนอกสนาม! Norwegian ท้าชน British Airways เดิมพันโลโก้รับศึกเวิลด์คัพ 8 ทีม

กระแสฟุตบอลโลกฟีเวอร์ลามสู่วงการธุรกิจการบิน เมื่อ 'นอร์วีเจียน' (Norwegian) และ 'บริติช แอร์เวย์ส' (British Airways) สองสายการบินระดับชาติ เปิดสงครามจิตวิทยาท้าเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์บนโซเชียลมีเดีย โดยตกลงที่จะ 'เปลี่ยนโลโก้' ขององค์กรเป็นของฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลา 1 วัน หากทีมชาติของตนพ่ายแพ้ในศึกฟุตบอลโลก รอบ 8 ทีมสุดท้ายค่ำคืนนี้ นับเป็นการโหมโรงก่อนเกมที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลทั่วโลกได้อย่างล้นหลาม
กระแสฟุตบอลโลกฟีเวอร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่บนผืนหญ้า เมื่อสองสายการบินยักษ์ใหญ่ระดับชาติเปิดศึกสงครามจิตวิทยาผ่านโซเชียลมีเดีย นำโดย นอร์วีเจียน (Norwegian) ที่เปิดฉากท้าเดิมพันกับ บริติช แอร์เวย์ส (British Airways) ก่อนเกมฟุตบอลโลก รอบ 8 ทีมสุดท้าย ระหว่าง "สิงโตคำราม" ทีมชาติอังกฤษ พบกับ ทีมชาตินอร์เวย์ ที่จะฟาดแข้งกันในค่ำคืนนี้ (11 ก.ค.)
จุดเริ่มต้นของสีสันนอกสนามครั้งนี้ เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอินสตาแกรม เมื่อสายการบินสัญชาตินอร์เวย์ได้โพสต์ข้อความท้าทายสายการบินคู่ปรับจากฝั่งอังกฤษอย่างตรงไปตรงมาว่า "ถ้านอร์เวย์ชนะ พวกนายกล้าเปลี่ยนโลโก้มาเป็นรูปสายการบินเรา 1 วันไหม? แต่ถ้าเราแพ้ เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปใช้ของพวกนายเหมือนกัน"
หลังจากนั้นไม่นาน บัญชีทางการของสายการบินฝั่งเมืองผู้ดีก็ไม่ปล่อยให้รอนาน เข้ามาคอมเมนต์ตอกกลับด้วยประโยคสุดเจ็บแสบว่า "อย่ามาท้าอะไร ในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าจะแพ้ได้ไหม"
การปะทะคารมเริ่มดุเดือดขึ้นและเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลทั้งสองชาติ เมื่อ Norwegian สวนกลับเพื่อจี้จุดว่า "ไม่ตอบรับ แปลว่ากลัวล่ะสิ?" ก่อนที่ British Airways จะใช้ไหวพริบตอบกลับด้วยการเล่นคำสุดคมคายว่า "กลัวอะไร Nor-way" ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า No Way ที่แปลว่าไม่มีทางนั่นเอง
สงครามจิตวิทยายังไม่จบเพียงเท่านั้น ฝั่งสายการบินอังกฤษได้ยกระดับความร้อนแรงด้วยการปล่อยคลิปวิดีโอเกาะติดชีวิตกัปตันเที่ยวบินที่กำลังเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับชูป้ายสโลแกนระดับตำนานอย่าง "It's coming HOME!" ซึ่งเป็นวลีเด็ดที่ชาวอังกฤษมักใช้เพื่อประกาศกร้าวว่า โทรฟี่แชมป์โลกกำลังจะกลับคืนสู่มาตุภูมิอันเป็นต้นกำเนิดของกีฬาฟุตบอล
อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วทั้งสองสายการบินได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการปล่อยคลิปวิดีโอร่วมกัน เพื่อเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า "ทั้งสองฝ่ายตกลงจับมือรับคำท้านี้" ซึ่งหมายความว่าผู้แพ้ในค่ำคืนนี้จะต้องยอมถูกเปลี่ยนโลโก้บนแพลตฟอร์มตามที่ตกลงกันไว้อย่างแน่นอน
งานนี้บอกได้เลยว่า นอกจากแฟนบอลจะต้องลุ้นผลงานของนักเตะในสนามแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้ว เช้าวันพรุ่งนี้ชาวเน็ตคงต้องจับตาดูหน้าโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของสองสายการบินยักษ์ใหญ่ด้วยว่า โลโก้ของใครจะถูกสลับเปลี่ยนรับความพ่ายแพ้