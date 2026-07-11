โรงพยาบาลพระรามเก้าเปิดบ้านต้อนรับสื่ออาเซียน โชว์ศักยภาพการแพทย์ไทยสู่เวทีภูมิภาค

โรงพยาบาลพระรามเก้าเปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ร่วมออกบูทในงาน International Healthcare Week 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2569 เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพด้านการแพทย์ของโรงพยาบาล พร้อมสัมผัสมาตรฐานการให้บริการที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนร่วมเรียนรู้ศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการรักษาพยาบาลชั้นนำของภูมิภาค
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนำเสนอภาพรวมของโรงพยาบาล โดยมี นพ.วิทยา วันเพ็ญ และ ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ทั้งสองท่านร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ จุดแข็งด้านการรักษาพยาบาล และบทบาทของโรงพยาบาลพระรามเก้า ในฐานะหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมนำเสนอภาพรวมของระบบบริการสุขภาพภาคเอกชนของไทย ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการรักษาพยาบาลคุณภาพระดับโลก (Medical Hub)
ภายหลังการบรรยาย คณะสื่อมวลชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกิจกรรมถาม-ตอบ และเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสำคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง (Fix & Fit) ศูนย์ตรวจสุขภาพ และหอผู้ป่วยใน เพื่อสัมผัสการให้บริการจริง เรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาและประสบการณ์ของผู้รับบริการในทุกมิติ
การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลพระรามเก้าในการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศ และสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนระดับภูมิภาค พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมผัสประสบการณ์จริง และรับรู้ถึงศักยภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาล ซึ่งพร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล
ท่ามกลางความต้องการด้านบริการสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย โรงพยาบาลพระรามเก้ายังคงเดินหน้ายกระดับการดูแลรักษาอย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และนวัตกรรมการรักษาที่ครอบคลุม เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ภายใต้คำมั่นสัญญา "Healthcare You Can Trust" หรือ "เรื่องสุขภาพไว้ใจเรา" พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทย และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ www.praram9.com