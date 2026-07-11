แห่อวยยศ! ไรเดอร์สุดทนปัดบุหรี่ทิ้งสั่งสอนเก๋งสูบบุหรี่นอกรถ ชาวเน็ตลั่น สานฝันเสียงในหัว

กลายเป็นประเด็นไวรัลที่ถูกอกถูกใจผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์คลิปกล้องติดหมวกกันน็อก เผยวินาทีตัดสินใจขั้นเด็ดขาด เอื้อมมือไป 'ปัดบุหรี่' ของผู้โดยสารรถยนต์ที่ยื่นมือออกมาสูบนอกหน้าต่างจนหลุดกระเด็น
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “นาย บิ๊ก' วิศรุต”โพสต์ภาพจากกล้องติดหมวกกันน็อก จังหวะที่ตัวเองขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเทียบข้างรถยนต์คันหนึ่ง และมีผู้โดยสารยื่นมือออกมาสูบบุหรี่นอกหน้าต่าง ก่อนที่ไรเดอร์จะตัดสินใจเอื้อมมือไป "ปัดบุหรี่" ทิ้งคามือ
เจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นยอมรับผิดระบุว่า "ผมทำเกินกว่าเหตุ ผมทำเกินไป ผมใช้อารมณ์ ผมขอโทษ (ชั่วดีรู้หมดแต่ มันอดไม่ได้)"
หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น เบาไปหน่อยค่ะ วันหลังขอเป็นไม้หน้าสามนะคะ , ขอบคุณที่สานฝันเสียงในหัวผมครับ , ดูคลิปแล้วก็นึกถึงตัวเอง ก็เคยคิดจะทำตามในคลิปเหมือนกัน แต่ใจไม่ถึงพอ , ชอบความตีมือ เหมือนคุณครูกำลังโมโหนักเรียน