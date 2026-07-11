"กรมการค้าภายใน" ผนึก BEM จัดเทศกาลผลไม้บน MRT เร่งกระจายผลผลิตสู่คนกรุง

กรมการค้าภายใน ผนึกกำลัง BEM และพันธมิตร ดีเดย์แคมเปญ “DIT X MRT” ยกทัพผลไม้สดจากสวนทั่วประเทศบุกสถานีรถไฟฟ้าใจกลางกรุง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิต พร้อมจัดโปรโมชั่นเด็ด 'บุฟเฟต์ตักมังคุด 59 บาท' และสิทธิ์ 'ซื้อ 1 แถม 1' สำหรับผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 10-24 ก.ค. 69 ณ MRT สวนจตุจักร ลาดพร้าว และสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วยคุณศิริพร กิ่งทอง ผู้อำนวยการกองบริหารสินทรัพย์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คุณอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการชุมชน ผู้แทนบริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตรายการ MasterChef Thailand และเชฟธิติ แชมป์รายการ MasterChef Thailand Season 7 ร่วมเปิดกิจกรรม “DIT X MRT จำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT” ภายใต้เทศกาล “Thailand: The Land of Tropical Fruits” ณ พื้นที่ Metro Mall สถานี MRT สวนจตุจักร
นายวิทยากร กล่าวว่า นโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เร่งกระจายผลผลิตทางการเกษตรสู่มือผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และรณรงค์ให้คนไทยบริโภคผลไม้ไทย หลังจากปีนี้ผลผลิตผลไม้หลายชนิดมีปริมาณเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท กรมการค้าภายในจึงได้ริเริ่มเทศกาล “Thailand: The Land of Tropical Fruits” เพื่อเชื่อมโยงผลไม้สดจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนเข้าถึงผลไม้คุณภาพ สดใหม่ จากมือเกษตรกรโดยตรง ในราคาที่เป็นธรรม พร้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
“กิจกรรม DIT X MRT จำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญระหว่างกรมการค้าภายในกับ BEM ในการนำศักยภาพของระบบขนส่งมวลชน ซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน มาเป็นช่องทางกระจายผลผลิตทางการเกษตรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ช่วยระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาล ลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัว เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกร และทำให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อผลไม้ไทยคุณภาพดี สดใหม่ ในราคาที่เหมาะสม เสมือนยกสวนผลไม้จากทั่วประเทศมาไว้ใจกลางเมือง” นายวิทยากร กล่าว
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวต่ออีกว่า ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้สดจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ อาทิ มังคุด เงาะ สละ ลำไย มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ กล้วย สับปะรด ทุเรียน รวมถึงสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนจาก “ตลาดต้องชม” ภายใต้การส่งเสริมของกรมการค้าภายใน พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ “All You Can Fill” ตักมังคุดได้แบบไม่อั้นในราคา 59 บาท และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้โดยสาร MRT เพียงนำป้ายแขวนจากภายในขบวนรถไฟฟ้ามาแสดง รับสิทธิ์ซื้อผลไม้ 1 กิโลกรัม แถมฟรีอีก 1 กิโลกรัม เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและเพิ่มการระบายผลผลิตให้แก่เกษตรกร
ด้านคุณอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า BEM มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยเปิดพื้นที่ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายผลไม้และสินค้าชุมชนจากเกษตรกรไทย ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และมอบความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อผลไม้คุณภาพได้ระหว่างการเดินทาง
ทั้งนี้ กิจกรรม “DIT X MRT จำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00-19.00 น. ณ Metro Mall สถานี MRT สวนจตุจักร และจุดจำหน่ายบริเวณสถานี MRT ลาดพร้าว และ MRT สุขุมวิท ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพและสินค้าชุมชน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศ