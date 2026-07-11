ไม่ใช่เพราะยอดขายตก! "เนื้อแท้" แจงยิบปมค้างเงินเดือนพนักงาน ชี้คำนวณต้นทุนพลาด สัญญาจ่ายครบสิ้นเดือน

"เนื้อแท้" แบรนด์ร้านอาหารชื่อดัง ออกแถลงการณ์ชี้แจงปมดรามาค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานและปิดให้บริการบางสาขาชั่วคราว ยอมรับธุรกิจเผชิญปัญหาสภาพคล่องตึงตัวในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ชี้สาเหตุหลักไม่ได้มาจากยอดขายตก แต่เกิดจากข้อผิดพลาดในระบบคำนวณต้นทุนจนนำไปสู่ภาวะขาดทุนสะสม ล่าสุดคณะผู้บริหารออกมาขออภัยอย่างสุดซึ้ง พร้อมยืนยันได้รับเงินทุนก้อนใหม่เข้ามากู้สถานการณ์แล้ว และให้คำมั่นเด็ดขาดว่าจะเร่งเคลียร์เงินเดือนที่ค้างชำระแก่พนักงานทุกคนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้
จากกรณีที่มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า ร้านอาหาร "เนื้อแท้" ประสบปัญหาทางการเงิน จนเกิดการค้างจ่ายเงินเดือนพนักงาน และมีรายงานว่าสาขาแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวไม่สามารถเปิดให้บริการได้เป็นเวลา 1 วัน
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายนภศูล รามบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารร้าน "เนื้อแท้" ชี้แจงถึงปัญหากระแสเงินสดตึงตัวและการจ่ายเงินเดือนพนักงานล่าช้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาว่า มีสาเหตุหลักจากข้อผิดพลาดในระบบบัญชีและการคำนวณต้นทุน ทำให้ธุรกิจเกิดภาวะขาดทุนสะสมแม้ยอดขายจะยังคงเติบโต ปัจจุบันบริษัทได้เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและได้รับเงินทุนใหม่เข้ามาเสริมสภาพคล่องแล้ว โดยผู้บริหารได้กล่าวขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อพนักงานและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ พร้อมให้คำมั่นสัญญาอย่างเด็ดขาดว่าจะดำเนินการชำระเงินเดือนที่ค้างอยู่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและนำธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดดังเดิม
ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. เพจ "เนื้อแท้" ออกประกาศชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยยอมรับว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจริง ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากยอดขายที่ลดลง แต่เกิดจากข้อผิดพลาดในระบบการคำนวณและบันทึกต้นทุนภายใน ทำให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่ประเมินไว้ นำไปสู่ภาวะขาดทุนสะสมจนส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
เพื่อแก้ไขวิกฤตดังกล่าว บริษัทได้เร่งรื้อระบบบัญชีต้นทุน ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมดให้มีความรัดกุมและโปร่งใส พร้อมทั้งเดินหน้าเจรจาจัดหาเงินทุนเข้ามาเสริมสภาพคล่องแล้ว ทั้งนี้ ผู้บริหารได้กล่าวขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อพนักงานและลูกค้า โดยให้คำมั่นสัญญาอย่างเด็ดขาดว่าจะเร่งทยอยจ่ายเงินเดือนที่ค้างสะสมแก่พนักงานทุกคนให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด พร้อมเตรียมนำสาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราวกลับมาเปิดตามปกติ ด้วยมาตรฐานคุณภาพอาหารและการบริการที่ดีที่สุดเช่นเดิม