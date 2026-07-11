ซอฟต์พาวเวอร์ไทยผงาด! 2 ดีไซเนอร์จิ๋วพา “ผ้าไหมไทย” เฉิดฉายบนรันเวย์ระดับโลก Torino Fashion Week 2026

ปรบมือดังๆ ชื่นชม 2 เยาวชนไทยวัยเพียง 8 และ 12 ปี ที่ล่าสุดสร้างชื่อกระหึ่มเวทีโลก พาผลงานการออกแบบ “ผ้าไหมไทย” ไปผงาดบนรันเวย์ Torino Fashion Week 2026 ที่อิตาลี นี่คือก้าวสำคัญของการผลักดัน Soft Power ไทยผ่านฝีมือเด็กไทยที่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. เฟซบุ๊ก “Aj. Trynh Phoraksa“ ของ อาจารย์ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ได้ออกมาโพสต์ชื่นชม 2 เยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลก ณ Torino Fashion Week 2026
เปิดเผยว่า “A-LAMU Fashion Design Institute ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของ เยาวชนนักออกแบบไทย 2 คน ได้แก่ เด็กหญิง ณัฏฐ์รดา มงคลอริยนันท์ อายุ 8 ปี และ เด็กหญิง จันทรรัตน์ จำปา อายุ 12 ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกให้นำผลงานการออกแบบจาก ผ้าไหมไทย เข้าร่วมแสดงในงาน Torino Fashion Week 2026 ณ เมืองตูริน สาธารณรัฐอิตาลี
โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการนำความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยและคุณค่าของผ้าไทยไปเผยแพร่สู่เวทีนานาชาติ พร้อมร่วมขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศไทย ผ่านแฟชั่นและวัฒนธรรม”