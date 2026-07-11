เกือบ 9 ปีไม่ลืม! แม่ 'น้องเมย' จี้อดีตหมอ รร.เตรียมทหาร รับผิดชอบ ลั่นถึงเวลาชดใช้กรรม

ความเจ็บปวด 9 ปีที่ไม่มีวันลืม! มารดา "น้องเมย" นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ สุดทน โพสต์ข้อความสั่นสะเทือนโซเชียล ทวงความยุติธรรมและประณามอดีตแพทย์โรงเรียนเตรียมทหาร แฉพฤติกรรมละเลยหน้าที่ ปล่อยนักเรียนปฐมพยาบาลกันเองจนลูกชายชักเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา พร้อมลั่นประโยคเด็ด "เมยเขาทวงคืนแล้ว...ถึงเวลาต้องรับกรรม
วันนี้ (11 ก.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Sukanya Tanyakan"มารดาของ นตท.ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือ "น้องเมย" นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำภายในโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเธอเป็นบุคคลสำคัญที่เดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมและทวงถามความจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายมาอย่างยาวนานเกือบ 9 ปี ออกมาโพสต์ข้อความทวงถามความรับผิดชอบและประณามอดีตแพทย์ประจำโรงเรียนเตรียมทหารจากเหตุการณ์ความสูญเสียเมื่อเกือบ 9 ปีก่อน
โดยผู้เป็นแม่กล่าวหาว่าแพทย์มีพฤติกรรมละเลยการปฏิบัติหน้าที่และไร้จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง จากการประเมินอาการผิดพลาดว่าผู้ป่วยแกล้งทำ และปล่อยปละละเลยให้นักเรียนปฐมพยาบาลกันเองจนกระทั่งผู้ป่วยเกิดอาการชักและเสียชีวิตต่อหน้า ก่อนที่แพทย์จะย้ายออกจากโรงเรียนในทันที ซึ่งใจความหลักคือการส่งสัญญาณเตือนอย่างจริงจังว่า บัดนี้ถึงเวลาที่แพทย์คนดังกล่าวจะต้องเผชิญหน้าและรับผลกรรมจากการกระทำของตนเองแล้ว