จับตา รมต.ต่างประเทศอาเซียนมาไทย หารือกับเมียนมาเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี

MGR Online: ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี เพื่อปูทางให้เมียนมากลับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 12 ก.ค. โดยจะเป็นการพบหารือในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเมียนมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งเกิดการรัฐประหารในเมียนมา และประชาคมอาเซียนได้ระงับความสัมพันธ์กับเมียนมา
ฝ่ายไทยได้พยายามผลักดันการหวนคืนสู่อาเซียนของเมียนมา มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการหลายครั้งที่ประเทศไทยและเมียนมา โดยหลังจากเมียนมาจัดการเลือกตั้ง และพลเอกอาวุโส มินอ่องลาย ได้รับเลือกจากให้เป็นประธานาธิบดีเมียนมา ภายใต้รัฐบาลพลเรือนแล้ว นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมต.ต่างประเทศได้เดินทางเยือนเมียนมา และมีการพบปะกัน
การประชุมครั้งนี้เป็นความพยายามร่วมกันที่จะผลักดันการดำเนินการตาม ฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน (Five-Point Consensus) ให้เกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย
1. การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันที
2. การเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้น เพื่อหาทางออกอย่างสันติ
3. ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียน
4. อาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติ
5. ทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยสนับสนุนแนวทาง calibrated re-engagement หรือ การกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจน เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการพูดคุย ลดความตึงเครียด และส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ โดยยังคงยึดหลักการและกลไกของอาเซียน.