จากโชว์ประวัติศาสตร์ 'เนเน่' สู่การถอดรหัสจิตวิทยาเพลง 'Zombie' เมื่อบาดแผลสงครามยังฝังลึกในหัวมนุษย์

กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกชั่วข้ามคืน เมื่อ 'เนเน่-รัตติกานต์ อำลอย' สาวน้อยวัย 16 ปีจากภูเก็ต ผงาดบนเวที America’s Got Talent ซีซัน 21 โชว์พลังเสียงและลีดกีตาร์สุดดุดันในเพลงตำนาน 'Zombie' จนกวาด 4 'YES' จากคณะกรรมการและกวาดยอดวิวทะลุ 2.2 ล้านครั้งใน 24 ชั่วโมง ทว่า ภายใต้โชว์ที่สะกดใจคนทั้งโลก บทเพลงอายุ 32 ปีนี้กลับซ่อนนัยที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความร็อก ล่าสุดเพจคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา ได้ออกมาถอดรหัสความหมายที่แท้จริงของ 'ซอมบี้'... ที่ไม่ได้หมายถึงผีดิบ แต่คือภาพสะท้อนบาดแผลจากความรุนแรง อคติ และสงคราม ที่ยังคงกัดกินหัวใจมนุษย์มาจนถึงปัจจุบัน
จากกรณี "เนเน่ รัตติกานต์ อำลอย" หรือที่แฟนคลับรู้จักในชื่อ Nene Royal สาวน้อยวัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต สร้างความฮือฮาบนเวทีระดับโลก America’s Got Talent ซีซัน 21 ด้วยการโชว์ลีดกีตาร์และร้องสดเพลงตำนานอย่าง "Zombie" ของ The Cranberries จนกวาด 4 "YES" จากกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมยอดวิวที่พุ่งทะลุ 2.2 ล้านครั้งในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง
การแสดงสุดดุดันและทรงพลังของเนเน่สะกดผู้ชมทั้งฮอลล์จนต้องลุกขึ้นยืนปรบมือ ด้านคณะกรรมการระดับโลกต่างเทใจให้ โดยเฉพาะ Mel B ที่ยกย่องให้เธอเป็น "ร็อกสตาร์ตัวจริง" ขณะที่ Simon Cowell เอ่ยปากชมว่าเสน่ห์ ความดิบ และความจริงใจในการแสดงของเธอ คือพรสวรรค์ที่เทคนิคก็สร้างแทนไม่ได้ ทำเอาคุณพ่อณรงค์ที่คอยตามเชียร์อยู่หลังเวทีถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความภูมิใจ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. เพจ คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา ได้อกมาโพสต์ข้อความ วิเคราะห์แก่นแท้ของเพลง “Zombie” ของ The Cranberries ที่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยชี้ให้เห็นว่านี่คือบทเพลงประท้วงวงจรความรุนแรงทางการเมืองและศาสนาที่ฝังรากลึกจากรุ่นสู่รุ่น
อุปมาของคำว่า "ซอมบี้" สื่อถึงมนุษย์ที่ถูกครอบงำด้วยความเกลียดชังและอุดมการณ์จนสูญเสียความเมตตาและเจตจำนงอิสระในการตัดสินใจ ในขณะที่วลีสำคัญอย่าง "In your head" สะท้อนทั้งจุดเริ่มต้นของอคติที่ถูกปลูกฝังในสมองของผู้กระทำ และบาดแผลทางจิตใจ (Trauma) ที่ยังคงฉายวนเวียนหลอกหลอนผู้รอดชีวิตและสังคม บทเพลงนี้จึงเป็นเสมือนกระจกสะท้อนเชิงจิตวิทยาและสังคมวิทยายุคใหม่ที่ก้าวข้ามกาลเวลา คอยเตือนสติว่าต้นตอของความรุนแรงไม่ได้มาจากปีศาจร้ายที่ไหน แต่เกิดจากมนุษย์ธรรมดาที่ปล่อยให้อคติและความแค้นในอดีตเข้ากัดกินจิตใจจนกลายสภาพเป็นซอมบี้โดยไม่รู้ตัว