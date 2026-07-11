ระดับตำนานยังขอคารวะ! "น้าหงา คาราวาน" โพสต์กลอนชื่นชม "เนเน่" และคุณพ่อ หลังโชว์พลังร็อกเขย่าเวทีอเมริกา

'น้าหงา คาราวาน' ร่ายกลอนสดุดีความผูกพันครอบครัว หลัง 'เนเน่ รัตติกานต์' สาวน้อยวัย 16 ปีจากภูเก็ต สร้างประวัติศาสตร์โชว์ลีดกีตาร์และร้องสดเพลง Zombie กวาด 4 YES บนเวที America’s Got Talent ซีซัน 21 ชี้เบื้องหลังความสำเร็จและยอดวิวทะลุ 2.2 ล้าน คือความรักและการฝึกฝนที่คนเป็นพ่อคอยผลักดันจนถึงฝั่งฝัน
จากกรณี เนเน่ รัตติกานต์ อำลอย” หรือที่แฟนคลับรู้จักในชื่อ Nene Royal สาวน้อยวัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต สร้างความฮือฮาบนเวทีระดับโลก America’s Got Talent ซีซัน 21 ด้วยการโชว์ลีดกีตาร์และร้องสดเพลงตำนานอย่าง "Zombie" ของ The Cranberries จนกวาด 4 "YES" จากกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมยอดวิวที่พุ่งทะลุ 2.2 ล้านครั้งในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง
การแสดงสุดดุดันและทรงพลังของเนเน่ สะกดผู้ชมทั้งฮอลล์จนต้องลุกขึ้นยืนปรบมือ ด้านคณะกรรมการระดับโลกต่างเทใจให้ โดยเฉพาะ Mel B ที่ยกย่องให้เธอเป็น "ร็อกสตาร์ตัวจริง" ขณะที่ Simon Cowell เอ่ยปากชมว่าเสน่ห์ ความดิบ และความจริงใจในการแสดงของเธอ คือพรสวรรค์ที่เทคนิคก็สร้างแทนไม่ได้ ทำเอาคุณพ่อณรงค์ที่คอยตามเชียร์อยู่หลังเวทีถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความภูมิใจ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "สุรชัย จันทิมาธร" หรือ "น้าหงา คาราวาน" ได้ออกมาโพสต์ บทกลอนแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ 2 พ่อลูก โดยมีใจความว่า
"ความสำเร็จของพ่อมีต่อลูก ความพันผูกลงตัวครอบครัวเขา
เรื่องดีดีแบบนี้ชี้ทางเรา เห็นรูปเงาชีวิตพิจารณา
เพราะรักชอบลึกซึ้งจึงฝึกฝน จนว่าเก่งกว่าคนที่เก่งกว่า
ลูกสำเร็จพ่อปลื้มได้ลืมตา อเมริกาก็อตทาเลนต์เด่นไทยแลนด์"