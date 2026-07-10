ศาลานา ( SALANA) ยกระดับการเข้าถึงสุขภาพ ผ่านนวัตกรรมจากข้าวไทย ภายใต้แนวคิด “Future of Rice, Future of Us”

“ศาลานา (SALANA)” ตอกย้ำวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน ผนึกกำลังโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เปิดตัว ‘SALANA Wellness Space’ อย่างเป็นทางการ ชูแนวคิด “Future of Rice, Future of Us” ยกระดับคุณค่าข้าวไทยสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Wellness) พร้อมเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
“ศาลานา” (SALANA) แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดตัว SALANA Wellness Space อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงทางเลือกด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมส่งต่อแนวคิดการสร้างสุขภาวะที่ดีผ่านนวัตกรรมจากข้าวไทย ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบธรรมชาติให้สอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “Future of Rice, Future of Us” ที่เชื่อมั่นว่าคุณค่าของข้าวไทยสามารถต่อยอดสู่การสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมขับเคลื่อนความยั่งยืนในอนาคต
ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และที่ปรึกษาโครงการศาลานา, นายสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี โดยมี นางจารี ศรีพารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับและร่วมเปิดพื้นที่แห่งการดูแลสุขภาพอย่างเป็นทางการ สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขและภาคเอกชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ นวัตกรรมอาหาร และการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Wellness)
SALANA Wellness Space ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่าพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “จากธรรมชาติ...สู่นวัตกรรม จากสุขภาพ...สู่ความยั่งยืน” ถ่ายทอดเรื่องราวของข้าวไทยตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมสะท้อนคุณค่าของการพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทยสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกวัน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับเกษตรกร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ภายในพื้นที่ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากศาลานาไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นข้าวออร์แกนิก ข้าวเบลนด์ที่ออกแบบตามความต้องการด้านโภชนาการของแต่ละบุคคล ตลอดจนเครื่องดื่มชงร้อนจากข้าวสีเข้ม ซึ่งล้วนเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ รวมถึงผู้ที่มองหาของขวัญที่เปี่ยมด้วยคุณค่าเพื่อมอบให้แก่คนที่รักและห่วงใย
นายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และที่ปรึกษาโครงการศาลานา กล่าวว่า "SALANA Wellness Space ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเพียงพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ แต่เป็นพื้นที่ที่ชวนให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ ผ่านเรื่องราวของข้าวไทยที่ได้รับการพัฒนาด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เราอยากให้ทุกครั้งที่ผู้คนก้าวเข้ามา จะได้สัมผัสถึงคุณค่าของธรรมชาติ ความตั้งใจของเกษตรกร เพราะสุขภาพที่ดี ไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่เราเริ่มป่วย แต่เริ่มจากทุกการเลือกในชีวิตประจำวัน
“ศาลานาเชื่อว่าข้าวไทย...ซึ่งอยู่บนโต๊ะอาหารของคนไทยมาอย่างยาวนาน ยังมีคุณค่าอีกมากที่สามารถต่อยอดผ่านนวัตกรรม เพื่อดูแลผู้คนตั้งแต่วันนี้ และส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน"
SALANA Wellness Space พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสอีกหนึ่งประสบการณ์ของการดูแลสุขภาพที่ผสานคุณค่าของธรรมชาติ นวัตกรรม และการใช้ชีวิตอย่างสมดุลไว้ในพื้นที่เดียว