TILSNA กางโรดแมป MarketForge 2026 ดันธุรกิจสุขภาพไทยทะยานสู่ตลาดโลก

สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TILSNA จัดงาน MarketForge 2026 : The Commercial Scale-Up Roundtable “Scaling Thai Enterprises from Local Success to Global Footprint with TILSNA ความสำเร็จในประเทศ สู่การเติบโตในตลาดโลก พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการ TILSNA ในหัวข้อ Architecting the New Era of Thailand's Life Sciences Industry Transforming Thailand from Healthcare Consumer to Global Health Innovation และการสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ในหัวข้อ The Embedded Engine : Making TILSNA the Daily Backbone of Your Business Survival and Expansion” โดยดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา CEO of TILSNA
การจัดงานครั้งนี้เป็นการประชุมโต๊ะกลมระดับเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เปรียบเสมือนการหลอมรวมกลยุทธ์ (Forge) ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้นำธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพชั้นแนวหน้า โดยเป็นการร่วมแสดงมุมมองเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมสร้าง (Co-Create) แผนยุทธศาสตร์ร่วมกันกับ TILSNA พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน 3 พันธกิจสำคัญ ดังนี้
1. การทลายข้อจำกัดในระบบนิเวศ ( Ecosystem Debottlenecking) ขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบ โครงสร้าง และการดำเนินงานที่ฉุดรั้งการเติบโต
2. การขยายฐานธุรกิจสู่ระดับโลก (Global Footprint Expansion) โดยวางกลยุทธ์และกลไกที่แม่นยำ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อความสำเร็จระดับประเทศ สู่ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และการเจาะตลาดข้ามพรมแดน
3. การออกแบบกลยุทธ์ทางออก (Strategic Exit Architecture) ปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดทางการเงิน MarketForge 2026 เวทีแห่งการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึง เข้าใจ และต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การขยายตลาดเชิงพาณิชย์ระดับโลกต่อไป
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการ TILSNA กล่าวว่า การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทย คือหัวใจสำคัญในการยกระดับประเทศไทยจาก "ผู้บริโภคด้านสุขภาพ" สู่ "ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพระดับโลก" ขณะเดียวกัน เทรนด์ด้านสุขภาพในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการรักษาโรคไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทย
"Global Trend ตอนนี้ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่การรักษาโรค แต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้าน Wellness และ Health Promotion จากเดิมที่เราพูดถึงเพียงเรื่องชะลอวัย วันนี้โลกกำลังให้ความสำคัญกับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ผมคิดว่านี่คือทิศทาง เราควรต้องประกาศจุดยืนในประเทศไทยที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง แล้วรีบนำกระบวนการต่างๆ ซัปพอร์ตให้มันเกิดขึ้นได้จริง"
ทั้งนี้ ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา CEO of TILSNA กล่าวทิ้งท้ายว่า เราคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่มาร่วมงาน market forge กับเราวันนี้จะได้รับการดูแลจาก Tilsna แล้วเราจะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือว่าการเติบโตหรือขยายตลาดสู่ระดับสากลต่อไป