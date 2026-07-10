เตือนภัยสายกิน! สาวกินบุฟเฟต์ใช้ทัพพีตักแกง เจอไฟดูด เส้นประสาท-กล้ามเนื้อบาดเจ็บ

กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยใกล้ตัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารนอกบ้าน เมื่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อก จาก "ลูกค้า" กลายเป็น "ผู้ประสบภัย" หลังแฟนสาวถูกกระแสไฟฟ้าดูดอย่างรุนแรงจากถาดอุ่นอาหารภายในร้านบุฟเฟต์
วันนี้ (10 ก.ค.) เพจ "Drama-addict" ได้โพสต์โดยเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 16.50 น. ผู้ประสบภัยได้เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านบุฟเฟต์แห่งหนึ่ง และในระหว่างที่ใช้ "ทัพพีสเตนเลส" ตักแกงเขียวหวานจากถาดอุ่นอาหารของทางร้าน กลับถูกกระแสไฟฟ้าดูดอย่างรุนแรง จนมีอาการเจ็บหน้าอกและร่างกายสั่นเทา ซึ่งในเวลาต่อมาพนักงานของร้านได้เข้ามาทดลองแตะอุปกรณ์ดังกล่าวก็โดนไฟดูดเช่นเดียวกัน ทางร้านจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่อยู่ห่างออกไป 10 กิโลเมตร โดยแพทย์ให้นอนพักสังเกตอาการในห้องฉุกเฉิน ก่อนจ่ายยาแก้ปวดและให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน
ต่อมาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ผู้ประสบภัยยังมีอาการไม่ดีขึ้น ครอบครัวจึงตัดสินใจพาส่งโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งผลการตรวจจากแพทย์เฉพาะทางสร้างความตกใจให้กับครอบครัวอย่างมาก เมื่อพบว่า "เส้นประสาทและกล้ามเนื้อได้รับความเสียหายบาดเจ็บ"
ซ้ำร้ายแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะกลับมาเป็นปกติได้เมื่อไหร่ ทำได้เพียงชี้แจงว่าต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันผู้ประสบภัยยังคงมีอาการมือสั่นและแน่นหน้าอก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และการดูแลลูกภายในครอบครัว
หลังเกิดเหตุ ทางร้านอาหารได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์อุ่นอาหารดังกล่าว และยอมรับว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหายจนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจริง โดยทางร้านได้ยื่นข้อเสนอเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้เสียหาย ประกอบด้วย ให้สิทธิรับประทานอาหารที่ร้านฟรี 1 ครั้ง มอบเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริง (ซึ่งผู้เสียหายใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาดูแลอยู่แล้ว)
ทางด้านครอบครัวของผู้เสียหายมองว่าการเยียวยาดังกล่าว "ไม่เหมาะสมและไม่คุ้มค่า" กับสิ่งที่ต้องสูญเสียไป เพราะทั้งคู่ต้องลางานเพื่อไปพบแพทย์เฉพาะทางตามนัด อีกทั้งอุบัติเหตุครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนในครอบครัวอย่างรุนแรง
ผู้โพสต์ได้ทิ้งท้ายเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่สังคมว่า อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกแห่ง ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยควรจัดให้มีการตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่สร้างความสูญเสียแก่ครอบครัวอื่นอีก