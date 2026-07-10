“ข้างบ้าน (Our House)” เตรียมเดินทางสู่เวียดนาม ได้รับเชิญฉายในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026

อีกก้าวสำคัญของภาพยนตร์ไทย เมื่อ “ข้างบ้าน (Our House)” ภาพยนตร์จากโปรเจกต์ความร่วมมือระหว่าง“ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” และ “เดอะ โกสท์ เรดิโอ” ภายใต้โปรเจกต์ “GHOST LIGHT” ได้รับเชิญให้เข้าร่วมฉายในงาน “Thai Film Festival in Vietnam 2026” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2569 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ในโอกาสนี้ ชัยวัฒน์ มิ่งไม้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฉายแสง แอด.เวนเจอร์, แจ็ค เดอะโกสท์, จิรสิน จารุพรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ พร้อมด้วย โขม–ก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับภาพยนตร์ และ กชเบล-ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ นักแสดงนำ เตรียมเข้าร่วมงานพร้อมร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังและแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานด้านภาพยนตร์อย่างใกล้ชิด
“ข้างบ้าน” ภาพยนตร์สยองขวัญที่นำเรื่องเล่ายอดนิยมจาก เดอะ โกสท์ เรดิโอ ซึ่งการันตีความหลอนด้วยยอดผู้ฟังรวมกว่า 13 ล้านครั้ง มาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เต็มรูปแบบ พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความกลัวใกล้ตัว โดยเล่าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่ ก่อนจะพบเหตุการณ์ลึกลับและสิ่งผิดปกติที่ค่อยๆ ทำให้บ้านกลายเป็นพื้นที่ของความหวาดระแวง
การเดินทางของ “ข้างบ้าน” สู่เวียดนามในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการนำเสนอพลังของภาพยนตร์สยองขวัญไทยที่มีเอกลักษณ์ พร้อมตอกย้ำบทบาทของ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ในการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของยูนิต Common Ground ที่มุ่งเชื่อมโยงครีเอเตอร์ โปรเจกต์ภาพยนตร์ และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อวางรากฐานให้คอนเทนต์ไทยต่อยอดสู่ตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคและระดับนานาชาติ
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