งัดหลักฐานแจง! รพ.กันทรลักษ์โชว์ไทม์ไลน์โต้คนไข้โวยรอนาน ยันดูแลตามมาตรฐาน จ่อดำเนินคดี พ.ร.บ.คอมพ์ ปกป้องบุคลากร

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อโรงพยาบาลกันทรลักษ์ออกแถลงการณ์โต้กลับทันควัน กรณีผู้ป่วยรายหนึ่งโพสต์กล่าวหาว่าบริการล่าช้า ปล่อยให้รอคิวฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตั้งแต่เช้าจดบ่าย ล่าสุดทางโรงพยาบาลได้เปิดเผยข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ยืนยันผู้ป่วยเข้ารับบริการในเวลา 11.11 น. และได้รับการดูแลตามขั้นตอน ภายใต้ข้อจำกัดที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตรอรับการรักษาถึง 12 ราย พร้อมเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายเอาผิดผู้โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ เพื่อปกป้องเกียรติของเจ้าหน้าที่
จากกรณีผู้ป่วยรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า "ห่วยแตกจริงโรงพยาบาลกันทรลักษ์ หมากัด มารอฉีดวัคซีนตั้งแต่เช้าจนบ่ายโมงกว่ายังไม่เสร็จอีก" จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนัก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีผู้ป่วยโพสต์ข้อมูลบิดเบือนเรื่องความล่าช้าในการให้บริการ โดยจากการตรวจสอบประวัติในระบบสารสนเทศพบว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนตั้งแต่เวลา 11.11 น. จนเสร็จสิ้นกระบวนการในเวลา 14.57 น. ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในแผนกฉุกเฉินนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการคัดกรองความเร่งด่วนทางการแพทย์ (Triage) เนื่องจากขณะนั้นมีผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องดูแลถึง 12 ราย การโพสต์ข้อมูลเท็จดังกล่าวไม่เพียงสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร แต่ยังบั่นทอนขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจึงได้มอบหมายให้ตัวแทนแจ้งความดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อปกป้องเกียรติของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังคงยึดมั่นในมาตรฐานการดูแลรักษาที่มุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุด และยินดีรับฟังทุกคำติชมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงผ่านช่องทางที่ถูกต้องเพื่อนำมาพัฒนาการบริการต่อไป
"ขอบพระคุณทุกความไว้วางใจและทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้ทีมแพทย์และพยาบาลเสมอมา โรงพยาบาลกันทรลักษ์มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความใส่ใจ เพื่อเป้าหมายเดียวคือความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคน"