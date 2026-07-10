ป.ป.ช.สั่งฟันเด็ดขาด! แก๊งลักไก่ขุดภูเขาเกาะพะงัน ขู่เอาผิดวินัย-อาญาเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์

ป.ป.ช.ส่งสัญญาณเตือนขั้นเด็ดขาด จวกหน่วยงานรัฐท้องถิ่นปล่อยปละละเลยให้นายทุนฮุบป่าภูเขาเกาะพะงัน พร้อมสั่งดำเนินคดีกลุ่มทุนทันที หากพบข้าราชการคนไหนประวิงเวลา เตรียมเจอคดีอาญาไร้ข้อยกเว้น จับตา 14 ก.ค. นี้ ป.ป.ช.ยกระดับเชิญผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีกางแผนที่ปักหมุดล้างบางขบวนการนี้ให้สิ้นซาก
วันนี้ (10 ก.ค.) เพจ "สำนักงาน ป.ป.ช." โพสต์รายงานสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบด่วน หลังพบกลุ่มทุนลักไก่ขนเครื่องจักรหนักขุดดินและปรับหน้าดินรุกป่าสาธารณะบนเกาะพะงัน จวกยับหน่วยงานในพื้นที่อ้าง "ไม่ทราบตัวผู้กระทำผิด"
โดยทางเพจรายงานว่า “เมื่อเกาะสวรรค์ระดับโลก กลายเป็นขุมทรัพย์ให้กลุ่มทุนลักไก่ขุดดิน-รุกป่าสาธารณะ
ล่าสุดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบด่วน หลังได้รับเบาะแสว่ามีการนำเครื่องจักรหนักขึ้นไปขุดดินและปรับหน้าดินบนภูเขาหลายจุดโดยไร้ใบอนุญาต
ความผิดปกติที่สร้างความกังวลอย่างยิ่ง คือท่าทีของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ที่ให้ข้อมูลอ้างว่า "ไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิด" และไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อปกป้องทรัพย์สินของแผ่นดิน มีเพียงการนำป้ายเตือนขนาดเล็กไปติดตั้งไว้ ซึ่งสะท้อนถึงความหละหลวมและไม่เพียงพอต่อการยับยั้งอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม
ป.ป.ช.ได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างดุดันไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า "การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงการทำกิจกรรมให้ดูเหมือนว่าได้ทำแล้ว แต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การอ้างว่าไม่มีงบประมาณ ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการละทิ้งหน้าที่ได้"
พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีอำนาจ รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีต่อกลุ่มนายทุนโดยทันที หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังคงมีการละเว้น หรือประวิงเวลา ป.ป.ช.จะดำเนินคดีอาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
เพื่อไม่ให้ปฏิบัติการนี้เป็นเพียงไฟไหม้ฟาง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะยกระดับการแก้ปัญหา โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า พร้อมกางแผนที่ปักหมุดพื้นที่เสี่ยงทั่วทั้งเกาะพะงัน เพื่อกวาดล้างขบวนการฮุบป่าให้สิ้นซาก และคืนความโปร่งใสให้กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาติต่อไป"