หนุนเก็บ 300 บาท! หมอวีระพันธ์ชี้เข้า ER แบบ 'ไม่ฉุกเฉิน' ทำสูญเสียนาทีทองช่วยคนวิกฤต

ห้องฉุกเฉิน ควรมีไว้สำหรับคนที่ 'ฉุกเฉินจริง' เท่านั้น! ส.ว.นพ.วีระพันธ์ออกมาสนับสนุนมาตรการใหม่ของ รพ.สงขลานครินทร์ ที่เตรียมเก็บค่าบริการ 300 บาท หากเข้า ER แล้วแพทย์ประเมินว่า 'ไม่เร่งด่วน' ชี้เป็นทางรอดที่ช่วยคืนนาทีชีวิตให้ผู้ป่วยวิกฤต และลดภาวะหมดไฟของบุคลากรแพทย์ พร้อมแนะต้องเร่งขยายคลินิกนอกเวลาควบคู่กันเพื่อไม่ให้กระทบกลุ่มเปราะบาง
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับนโยบายของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในการจัดเก็บค่าบริการ 300 บาทสำหรับผู้ป่วยที่ใช้บริการห้องฉุกเฉิน (ER) แต่ได้รับการประเมินจากแพทย์ตามเกณฑ์สากลว่า "ไม่เร่งด่วน" ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข เพื่อสงวนเวลาและกำลังของทีมแพทย์ไว้ยื้อชีวิตผู้ป่วยที่วิกฤตอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความแออัดที่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตแล้ว ยังช่วยลดภาวะหมดไฟของบุคลากรด่านหน้าได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การบริหารนโยบายนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยต่อคนไข้ จำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับการให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการอันตรายแอบแฝงลังเลที่จะมารับการรักษา รวมถึงต้องมีการขยายบริการคลินิกนอกเวลา และเตรียมมาตรการรองรับสำหรับกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ นพ.วีระพันธ์ได้ระบุข้อความว่า
"ห้องฉุกเฉิน ต้องมีไว้ให้คน "ฉุกเฉินจริง" ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร? รพ.สงขลานครินทร์ ประกาศว่าตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2569 ผู้ป่วยที่แพทย์ประเมินว่า "ไม่เร่งด่วน ไม่ฉุกเฉิน" หากใช้บริการห้องฉุกเฉิน จะมีค่าบริการ 300 บาทต่อครั้ง เบิกไม่ได้
ในฐานะหมอที่เคยอยู่ในห้องฉุกเฉินมาหลายปี ผมสนับสนุนครับ! เพราะทุกนาทีที่ทีมแพทย์ต้องแบ่งไปดูแลคนเป็นหวัด มาขอยาเดิม หรือปวดหัวเล็กน้อย คือนาทีที่หายไปจากคนไข้หัวใจขาดเลือด คนไข้อัมพฤกษ์ อุบัติเหตุ และคนไข้ที่รอไม่ได้จริงๆ
ข้อดีของนโยบายนี้
1. คืนห้องฉุกเฉินให้คนที่ฉุกเฉินจริง ความแออัดใน ER มีงานวิจัยทั่วโลกยืนยันว่าสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น
2. ไม่ใช่การปฏิเสธการรักษา ทุกคนยังเข้าได้ ยังได้รับการประเมินโดยแพทย์เหมือนเดิม ถ้าฉุกเฉินจริง ไม่เสียเงินสักบาท
3. คนตัดสินคือแพทย์ตามเกณฑ์คัดแยกสากล ไม่ใช่คนไข้ประเมินเอง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงิน
4. ปกป้องทีมด่านหน้าให้รักษามาตรฐานการรักษา ลดภาวะหมดไฟของแพทย์พยาบาลฉุกเฉิน รักษาระบบให้อยู่ได้ระยะยาว
แต่มีข้อควรระวังจุดนี้หน่อยครับ
อย่าให้คนกลัวเสีย 300 บาทจนไม่กล้ามาโรงพยาบาล อาการบางอย่างดูไม่น่ากลัวแต่อันตราย เช่น เจ็บแน่นหน้าอก แขนขาอ่อนแรง ปวดหัวรุนแรงแบบทันทีทันใด ถ้าไม่แน่ใจ ให้มา และต้องมีทางออกให้กลุ่มเปราะบางที่มา ER เพราะไม่มีทางเลือกอื่น พร้อมขยายคลินิกนอกเวลาและช่องทางบริการอื่นควบคู่กัน ฉุกเฉินจริง มาเลย ไม่ต้องคิดเรื่องเงิน แต่ถ้ารอได้ ช่วยกันเว้นห้องฉุกเฉินไว้ให้คนไข้ฉุกเฉินดีกว่าครับ ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุข"