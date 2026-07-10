Bright and Bloom! ผู้ว่าฯ ททท.เดินทางไปเปิด Season การท่องเที่ยวของกลุ่มตะวันออกกลาง พร้อมทั้งเคาะประตูบ้าน เปิดตัวแคมเปญท่องเที่ยวไทย Healing is the New Luxury เชิญชวนท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบ All Year Round

วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Healing is the New Luxury” Media Launch ณ CÉ LA VI Dubai นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมด้วยนายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล กงสุลใหญ่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางคุณภาพที่ตอบโจทย์การเดินทางยุคใหม่ ทั้งการพักผ่อน การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ การให้เวลากับตนเองและครอบครัว ตลอดจนการสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่มีความหมาย พร้อมตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจากตะวันออกกลางในช่วง High Season กค-กย ที่มีอากาศร้อนสูงกว่า 45 องศา พลิกวิกฤตความร้อน สู่สวรรค์เขียวขจี “Bright & Bloom” ซึ่งประเทศไทยเราอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีอากาศสดชื่น เขียวขจี เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธ์ มีแหล่ง ท่องเที่ยวสำคัญที่เหมาะกับชาวตะวันออกกลางเช่น อุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงสวนน้ำสวนสนุกที่กระจายอยู่ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ
โดย ททท.ได้เชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นรายสำคัญๆ รวมถึง Key Opinion Leaders (KOLs) และ Influencers กว่า 100 ราย เข้าร่วมรับฟังแนวคิดแคมเปญและข้อมูลอัปเดตด้านการท่องเที่ยวไทย เพื่อร่วมขยายผลการสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แคมเปญ Healing is the New Luxury สะท้อนแนวคิดใหม่ของความหรูหราที่ให้ความสำคัญต่อเวลาที่มีความหมาย การได้พักใจ ฟื้นฟูร่างกาย เชื่อมโยงกับตนเองและคนสำคัญ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ที่ช่วยเติมพลังให้ชีวิต โดยประเทศไทยมีจุดแข็งด้าน Thai Hospitality ควบคู่กับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง อาทิ โรงแรมและรีสอร์ตระดับหรู Private Pool Villa อาหารคุณภาพ บริการ Halal-friendly แหล่งช้อปปิ้ง Wellness และ Medical Tourism
ควบคู่กับการสื่อสารภาพลักษณ์ผ่านสื่อมวลชน ททท. สำนักงานดูไบ ยังได้ร่วมกับสายการบิน flydubai ซึ่งมีเครือข่ายเส้นทางบินจำนวน กว่า 140 เส้นทางบิน และครอบคลุม 58 ประเทศทั่วโลก จัดกิจกรรม Amazing Thailand Takes Off with flydubai Roadshow 2026 ระหว่างวันที่ 7–8 กรกฎาคม 2569 ณ นครดูไบ และกรุงอาบูดาบี เพื่อส่งเสริมการขายประเทศไทยในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และต่อยอดโอกาสจากเส้นทางบินใหม่ของ flydubai สู่ประเทศไทย นักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อทริป ประมาณณ 100,000 บาท
โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว Middle East ปี 2025 จำนวน 806,000 คน คาดการณ์ปี 2026 จำนวน 600,000 คน (-21%) และในปี 2027 ยังคงต้องทำงานกับสายการบินที่มีเครือข่ายที่กว้าง เพื่อขยายช่องทางการเดินทางเข้าให้กว้างขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของรักท่องเที่ยว ในกลุ่มประเทศ GCC คาดการณ์ว่าปี 2027 ถ้าสถานการณ์กลับมาปกติ กลุ่มตลาดนี้ยังกลับมาเติบโตโดยจะมีจำนวนกว่า 900,000 คน หรือ +50% จากการประมาณการนักท่องเที่ยวปี 2026