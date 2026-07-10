ช็อกโลกออนไลน์! สาวฮอตสวมเสื้ออาร์เจนตินาโผล่ชมบอลโลก 2026 กวาด 61 ล้านวิว ก่อนความจริงปรากฏเป็นเพียง 'AI'

กลายเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์รับกระแสฟุตบอลโลก 2026 เมื่อภาพแฟนบอลสาวผมสีเทาอ่อนสุดฮอตถูกแชร์จนกลายเป็นไวรัล กวาดยอดวิวกว่า 61 ล้านครั้ง ทว่าเบื้องหลังความสวยที่สะดุดตานั้นกลับสร้างความตกตะลึงในเวลาต่อมา เมื่อมีการเปิดเผยว่าเธอไม่มีตัวตนอยู่จริงในโลกมนุษย์ แต่เป็นศิลปินเสมือนจริงที่ถูกเนรมิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
จุดเริ่มต้นของกระแสไวรัลแฟนบอลสาวผมสีเทาอ่อน เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 คู่ระหว่างทีมชาติโปรตุเกสพบกับทีมชาติอุซเบกิสถาน เมื่อกล้องถ่ายทอดสดได้จับภาพหญิงสาวหน้าตาสะดุดตา สวมเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินานั่งชมการแข่งขันอยู่บนอัฒจันทร์ ความขัดแย้งของเสื้อแข่งที่สวมใส่และรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ส่งผลให้ภาพของเธอถูกนำไปแชร์ต่ออย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จนมียอดเข้าชมทะลุ 61 ล้านวิว และกวาดยอดไลก์ไปกว่า 1.2 ล้านครั้ง ท่ามกลางการตั้งคำถามจากแฟนบอลทั่วโลกถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ
ทว่าปริศนาดังกล่าวก็ถูกเฉลยในเวลาต่อมา และทำเอาชาวเน็ตต้องตกตะลึง เมื่อมีการยืนยันว่าหญิงสาวรายนี้คือ "ออเดรย์ เซนต์แคลร์" (Audrey Stclair) ศิลปินและไอดอลเสมือนจริง (V-Artist/Idol) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง โดยผู้สร้างได้ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับงานศิลปะ เพื่อออกแบบรูปลักษณ์ ใบหน้า รูปร่าง การเคลื่อนไหว ตลอดจนเนื้อหาที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างแนบเนียนจนแยกแทบไม่ออกด้วยตาเปล่า
ความก้าวล้ำไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ภาพลักษณ์ที่สมจริง "ออเดรย์" ยังก้าวเข้าสู่วงการดนตรีอย่างเต็มตัวในฐานะศิลปินบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกอย่าง Spotify โดยนำเสนอผลงานเพลงแนวอะคูสติกป็อป ซึ่งน้ำเสียงที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมานั้นมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ปัจจุบันเธอมีฐานผู้ฟังรายเดือนเฉลี่ยเกือบ 50,000 คน
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เทคโนโลยี AI ในปัจจุบันได้ก้าวข้ามขีดจำกัดจากการเป็นเพียงเครื่องมือสร้างภาพหรือข้อความ สู่การสร้าง "ตัวตนเสมือน" ที่มีอิทธิพล สามารถสร้างฐานแฟนคลับ และดึงดูดเม็ดเงินในอุตสาหกรรมบันเทิงได้ไม่ต่างจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์จริง