เดือดวงการเพลง! "อ.ปรีชา" ซัดเทรนด์จับคนดรามาปั้นศิลปิน หวั่นสร้างค่านิยมพัง-ชี้ควรให้เวลาพิสูจน์ตัวเอง

กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการเพลง เมื่อ "อ.ปรีชา ปัดภัย" นักแต่งเพลงร้อยล้านวิว ออกมาโพสต์วิจารณ์กระแสการนำบุคคลจากข่าวฉาวหรือดรามาไวรัลมาปั้นเป็นศิลปินเพียงเพื่อหวังกระแสและผลประโยชน์ ชี้พฤติกรรมดังกล่าวทำวงการตกต่ำ และสร้างค่านิยมผิดเพี้ยนให้สังคม หลังค่ายเพลงดังเพิ่งเปิดตัว "น้องปุ้ย" สาวจากคลิปไวรัลดรามาเป็นนักร้องหน้าใหม่
จากกรณีที่ "หมอมายด์" (น.สพ.ธรรมนูญ จอมคำสิงห์) ผู้บริหารค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด ได้ประกาศดึงตัว "น้องปุ้ย" หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อในคลิปดรามาเมียหลวงบุกห้องพัก เข้ามาเป็นศิลปินใหม่ของค่าย จนได้รับความสนใจจากสังคมออนไลน์ที่รอติดตามผลงานเป็นจำนวนมากนั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา อ.ปรีชา ปัดภัย ศิลปินและนักแต่งเพลงชื่อดังผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิต "ยื้อ" (ประกอบภาพยนตร์สัปเหร่อ) ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึง 3 ครั้ง เพื่อแสดงจุดยืนต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการเพลง โดยเจ้าตัวระบุว่าไม่ได้แอนตี้การให้โอกาสคน แต่รู้สึกว่าวงการเพลงตกต่ำลงเพราะผู้สร้างมองแต่ผลประโยชน์ นำคนที่มีข่าวฉาวหรือแม้กระทั่งผิดศีลธรรมมาปั้นเป็นศิลปินเพียงเพราะมีกระแสรองรับ ซึ่งถือเป็นการทำร้ายคนที่มีความฝันและตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนัก พร้อมตั้งคำถามว่าสังคมกำลังสร้างค่านิยม "ขอดังไว้ก่อน ดังจากอะไรก็ได้" ใช่หรือไม่
หลังโพสต์แรกกลายเป็นกระแส อ.ปรีชาได้ออกมาปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทุกสำนัก โดยชี้แจงว่าตนไม่ได้เจตนาปั่นกระแสหรือมุ่งเป้าโจมตีใครเป็นการเฉพาะ เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจในพื้นที่ส่วนตัว พร้อมขออภัยหากทำให้ผู้ใดรู้สึกไม่ดี
และล่าสุดวันนี้ (10 ก.ค.) อ.ปรีชาได้สรุปเจตนารมณ์ว่าตนเห็นด้วยกับการให้โอกาสคนที่ล้มหรือผิดพลาด แต่บุคคลเหล่านั้นควรมีเวลาได้กลับตัวและ "แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์" ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินหรือแบบอย่างของสังคม ไม่ใช่ถูกจับมาปั้นทันทีเพียงเพราะกระแสชั่วข้ามคืน ซึ่งสุดท้ายเมื่อกระแสหมดลงก็มักจะถูกทิ้งขว้าง
นอกจากนี้ อ.ปรีชายังทิ้งท้ายเตือนสติสังคมว่า การกระทำเช่นนี้จะยิ่งตอกย้ำภาพจำผิดๆ ให้กับเยาวชนว่า การทำผิดหรือมีข่าวฉาวก็สามารถนำไปสู่ความโด่งดังและเม็ดเงินมหาศาลได้โดยไม่ต้องพยายาม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในวงการและสังคมต้องช่วยกันทบทวน