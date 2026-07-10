ไต้หวันเตรียมรับไต้ฝุ่น “บาหวี่” ใหญ่สุดในรอบ 30 ปี

MGR Online: ไต้หวันอพยพประชาชนหลายร้อยครัวเรือน ปิดโรงเรียนและหยุดงาน เพื่อรับมือไต้ฝุ่น “บาหวี่” ที่คาดว่าจะพัดถล่มในเย็นวันนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันได้ประกาศเตือนภัยทั้งทางทะเลและทางบก เมื่อเวลา 05.30 น.ของวันนี้ (10 ก.ค.) โดยพายุไต้ฝุ่น “บาหวี่” เคลื่อนตัวช้าลงและเบนทิศไปทางเหนือ โอกาสเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งหรือเคลื่อนตัวในเส้นทางที่อันตรายจึงลดลงอย่างมาก แม้โครงสร้างรัศมีพายุมีแนวโน้มหดตัวและอ่อนกำลังลงเล็กน้อย แต่ยังมีรัศมีลมที่ 380 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดที่พัดถล่มไต้หวันในรอบกว่า 30 ปี โดยช่วงค่ำวันนี้ถึงกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักที่สุด ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเคร่งครัด
เมืองไทเป นิวไทเป จีหลง เถาหยวน ซินจู๋ อี๋หลาน เหมียวลี่ ฮัวเหลียน ประกาศหยุดงานและหยุดเรียนในวันนี้ และเมืองไทจง หนานโถว หยุดหลัง 6 โมงเย็นวันนี้
ชาวบ้านในเมืองจีหลง ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ต่างกักตุนอาหาร ปิดหน้าต่างด้วยเทป และวางกระสอบทรายไว้ที่ทางเข้าร้านค้าต่างๆ ตามคำเตือนของทางการให้ระมัดระวังพายุไต้ฝุ่นใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี และคาดว่าพายุบาหวี่จะทำให้ฝนตกหนักถึง 1 เมตร จนอาจเกิดน้ำท่วมและดินถล่ม
ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวัน เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเขาระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า "แม้ว่าพายุจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยและถูกจัดอยู่ในระดับปานกลางแล้ว แต่พื้นที่ลมที่กว้างขวางของพายุอาจยังคงนำพามาซึ่งลมแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที่"
หลังจากพัดผ่านไต้หวัน พายุบาหวี่คาดว่าจะขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ และจะซ้ำเติมความยากลำบากในมณฑลกว่างสี ที่ขณะนี้เผชิญกับน้ำท่วมหนักจากพายุลูกก่อนหน้า ทำให้แม่น้ำหลายสิบสายล้นตลิ่ง รวมถึงอ่างเก็บน้ำแตกด้วย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 39 ราย