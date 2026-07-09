นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท.เปิดตัวโครงการ “Art Healing ศิลปะบำบัดใจ” เน้นใช้ศิลปะงานคราฟต์ชุมชนโอบอุ้มหัวใจนักเดินทาง

เมื่อชีวิตประจำวันของคนเมืองเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าสะสม พฤติกรรมการท่องเที่ยวจึงเปลี่ยนไป จากเดิมที่มุ่งหน้าให้ถึงจุดหมาย สู่การเดินทางเพื่อค้นหาความหมายและ “พื้นที่ปลอดภัย” ในการเยียวยาจิตใจ จึงเป็นแรงผลักดันให้ ททท.มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านแนวคิด Value Over Volume ที่มุ่งสร้างคุณค่าและความหมายให้กับทุกการเดินทาง มากกว่าการเติบโตเชิงปริมาณ
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ได้ร่วมเผยเบื้องหลังและความสำคัญของการบำบัดใจผ่านทางศิลปะ ผ่านโครงการ “Art Healing : ศิลปะบำบัดใจ” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ผ่านศิลปะ งานคราฟต์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยเยียวยาความรู้สึก เติมแรงบันดาลใจ และสร้างความหมายให้กับการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปะอัตลักษณ์ชุมชน และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน โดยเทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบันได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ซึ่งให้ความสำคัญต่อคุณค่าของประสบการณ์มากกว่าปริมาณการเดินทาง ศิลปะจึงเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของไทย สร้างประสบการณ์ที่เยียวยาทั้งกายและใจ
โครงการ Art Healing ถูกออกแบบผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ Creative Expression การถ่ายทอดความรู้สึกผ่านศาสตร์แห่งศิลปะ Sensory Grounding สร้างสมดุลทางใจผ่านประสบการณ์ที่กระตุ้นประสาทสัมผัส และ Cultural Connection สร้างความเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับชุมชนผ่านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของประสบการณ์และการฟื้นฟูทั้งกายและใจ โครงการนี้จึงไม่เพียงสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ แต่ยังช่วยสร้างคุณค่าให้กับชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
อีกหนึ่งไฮไลต์ของโครงการคือ ‘น้องระบายใจ’ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความสดใสและเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่จะมาชวนทุกคนระบายทุกความรู้สึกที่เหนื่อยล้าออกมาผ่านสีสันและงานศิลปะ โดยท่านรองฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “ได้มีการดีไซน์ชื่อของน้อง โดยการเล่นกับคำว่า ระบาย ที่สื่อถึงทั้งการระบายสีไปพร้อมกับการระบายความรู้สึก เพื่อสะท้อนถึงการบำบัดใจผ่านศิลปะซึ่งเป็นแก่นหลักของโครงการ” นอกจากนี้ยังได้ทำ Sticker LINE เพื่อเป็นการส่งต่อความรู้สึกที่ดี ให้น้องระบายใจเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันและเป็นตัวแทนในการส่งต่อพลังบวกและความรู้สึกดีๆ ในทุกบทสนทนาด้วย
สุดท้ายนี้ ท่านรองฯ ได้ฝากข้อความถึงคนที่กำลังเหนื่อยล้าจากชีวิตและการทำงานว่า “การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานที่ แต่คือโอกาสในการกลับมาใช้เวลากับตัวเอง และเปิดมุมมองใหม่ ศิลปะจึงเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางที่ช่วยให้เราได้หยุดฟังเสียงของตัวเอง อยู่กับปัจจุบันมากขึ้น และอยากเชิญชวนทุกคนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกเดินทาง ลองสัมผัสประสบการณ์ Art Healing สักครั้ง เพราะบางครั้งสิ่งที่ช่วยเยียวยาหัวใจอาจไม่ใช่การไปให้ไกลที่สุด แต่คือการได้กลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้ง ผ่านศิลปะ ธรรมชาติ และเสน่ห์ของชุมชนไทย”
สำหรับนักเดินทางที่พร้อมจะให้ศาสตร์แห่งศิลปะโอบกอดและเยียวยาจิตใจในแบบของตนเอง สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม โปรโมชัน และเส้นทางท่องเที่ยวของโครงการ Art Healing ศิลปะบำบัดใจ ได้ทาง
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