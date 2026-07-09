วสท.ผนึก N.C.C. จัดใหญ่ IENXPO 2026 ชู AI-Net Zero พลิกโฉมวิศวกรรมไทย คาดเงินสะพัดกว่า 800 ลบ.

วงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อ AI และ Net Zero เข้ามาเปลี่ยนเกม? วสท. ผนึกกำลัง N.C.C. เตรียมจัดงานใหญ่ IENXPO 2026 ยกระดับวิศวกรไทยสู่ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต จัดเต็มเทคโนโลยีล้ำสมัย เวทีจับคู่ธุรกิจ คาดดึงผู้ร่วมงานทะลุหมื่น สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 800 ล้านบาท
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จับมือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เดินหน้ายกระดับ International Engineering Expo 2026 (IENXPO 2026) เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และการลงทุน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุค AI พลังงานสะอาด และเป้าหมาย Net Zero โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดผู้ร่วมงานกว่า 10,000 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 800 ล้านบาท
การแถลงข่าวภายใต้หัวข้อ "วิศวกรรมไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต" ชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI กำลังเร่งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ทำให้การพัฒนาบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและการลงทุนของประเทศ
รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการจัดงาน IENXPO 2026 กล่าวว่า การเติบโตของ AI เทคโนโลยีดิจิทัล พลังงานสะอาด และการขับเคลื่อนสู่ Net Zero กำลังพลิกโฉมบทบาทของวิศวกร จากผู้ออกแบบและก่อสร้าง สู่ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคใหม่ ทั้งเมืองอัจฉริยะ ระบบคมนาคม ศูนย์ข้อมูล (Data Center) พลังงานหมุนเวียน ระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
"ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการลงทุนด้านเทคโนโลยี ผ่านการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พัฒนาทักษะดิจิทัลและ Green Skills รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต" รองศาสตราจารย์ เอนก กล่าว
ด้านนายสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวว่า IENXPO 2026 พร้อมยกระดับจากงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางวิศวกรรม สู่แพลตฟอร์มเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ภาคการผลิตและภาคธุรกิจไทย รองรับทิศทางการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเติบโตของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ภายในงานจะรวบรวมผู้แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมกว่า 100 บริษัท ครอบคลุมทุกสาขาวิศวกรรม พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีสำคัญ เช่น AI Engineering, Smart Construction, Green Innovation, Digital Twin, ระบบก่อสร้างสมัยใหม่ วัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำ ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป (Precast) รวมถึงเทคโนโลยี LiDAR, Laser Scanning และ Reality Capture ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิชาการและสัมมนากว่า 60 หัวข้อ ควบคู่กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขยายเครือข่าย และต่อยอดการลงทุน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 800 ล้านบาท จากการจับคู่ธุรกิจ การซื้อขายเทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ
ภายในงานแถลงข่าวยังมีเวทีเสวนา "ประเทศไทยพร้อมหรือยัง? เมื่อ AI และ Net Zero กำลังเปลี่ยนเกมการก่อสร้างและอุตสาหกรรม" โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอุตสาหกรรมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ ดร. นันทนิษฎ์ วงศ์วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และศาสตราจารย์กิตติคุณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการจัดงาน IENXPO 2026 และนางบัญชุสา พุทธพรมงคล คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ธีรธร ธาราไชย อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ รับหน้าที่ดำเนินการเสวนา
ผู้ร่วมเสวนาเห็นพ้องว่าการเติบโตของ AI และ Data Center กำลังผลักดันความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความมั่นคงด้านพลังงาน การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควบคู่กับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero
ขณะเดียวกัน AI จะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพงานวิศวกรรมและภาคการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารโครงการ ไปจนถึงการก่อสร้าง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่าง Building Information Modeling (BIM), Digital Twin และวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะที่การพัฒนาทักษะดิจิทัล การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต
IENXPO 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาควิศวกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการลงทุน เพื่อเร่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน