“น้องปุ้ย” สาวโรงงานคลิปไวรัล “ที่นอนชมพู” พลิกชีวิตสู่เส้นทางบันเทิง เซ็นสัญญาเป็นนักร้องแล้ว (ชมคลิป)

ฮือฮาทั้งโซเชียลฯ เมื่อ “น้องปุ้ย” หญิงสาวที่เป็นข่าวดังในคลิปไวรัลยอดวิวถล่มทลายจากกรณีคลิปที่นอนสีชมพูลายดอกและหมอนโดเรมอน ล่าสุดได้รับโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิต ผันตัวเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ (9 ก.ค.) นายสัตวแพทย์ ธรรมนูญ จอมคำสิงห์ หรือ "หมอมายด์" เจ้าของค่ายเพลง มายด์มิวสิคเรคคอร์ด ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เปิดตัว "น้องปุ้ย" ในฐานะศิลปินคนใหม่ล่าสุดของค่าย พร้อมระบุข้อความต้อนรับอย่างอบอุ่นว่า "ยินดีต้อนรับน้องปุ้ย คลิปที่นอนสีชมพูลายดอก สู่ค่าย มายด์มิวสิคเรคคอร์ด" ซึ่งในคลิปดังกล่าวน้องปุ้ยสวมเสื้อโปโลของค่ายเพลง ยืนเคียงข้างหมอมายด์ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มขึ้นกว่าช่วงที่เกิดกระแสข่าวดรามาอย่างเห็นได้ชัด
ก่อนหน้านี้ น้องปุ้ยตกเป็นประเด็นร้อนแรงหลังมีคลิปภรรยาหลวงบุกห้องพัก ซึ่งต่อมาเธอได้ออกมาชี้แจงว่าตนเองโดนฝ่ายชายหลอกว่าโสด และเพิ่งคบหากันได้ไม่นาน ผลกระทบจากคลิปไวรัลดังกล่าวทำให้เธอต้องตัดสินใจลาออกจากงานโรงงานเดิมเพราะไม่กล้าสู้หน้าผู้คน ก่อนที่เรื่องราวจะพลิกผันอย่างสิ้นเชิง เมื่อเธอได้รับโอกาสให้พิสูจน์ตัวเองในบทบาทใหม่ในฐานะนักร้อง ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม โดยมีทั้งร่วมให้กำลังใจให้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ และรอติดตามชมผลงานเพลงแรกของเธอว่าจะออกมาในรูปแบบใด
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