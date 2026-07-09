ขุดโพสต์เก่า “ซ้อทราย” เคยลั่นไม่กลัวเด็กแว้น ก่อนผลกระทบย้อนถึงครอบครัวถึงสำนึก

ดรามามุมกลับ! หลัง “ซ้อทราย” ภรรยา “เมลาย” ผู้จัดทริปน้ำไม่อาบ ประกาศขายบ้านเพราะทนเสียงเด็กแว้นและรถแต่งที่รวมตัวเบิลเครื่องหน้าบ้านไม่ไหว ล่าสุดชาวเน็ตขุดโพสต์เก่าเมื่อปี 2568 ที่เจ้าตัวเคยหัวเราะกับคำเตือนของเพื่อนบ้าน พร้อมบอกว่า “มีผัวเป็นเด็กแว้น” ชี้เมื่อผลกระทบย้อนมาถึงครอบครัว จึงได้เข้าใจความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องทนเสียงรบกวนมานาน
วันนี้ (9 ก.ค.) กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ชาวเน็ตแห่แชร์และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก จากกรณีที่ “ซ้อทราย” หรือ Sai Wiriyaa ภรรยาของ “เมลาย” ผู้จัดทริป "น้ำไม่อาบ" ได้ออกมาโพสต์ประกาศขายบ้านหรู เนื่องจากทนพฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้นและรถแต่งที่มารวมตัวเบิลเครื่องส่งเสียงดังสนั่นทุกคืนไม่ไหว จนส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของคนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งและต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่
ล่าสุดชาวเน็ตตาดีได้ไปขุดโพสต์เก่าของซ้อทราย เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2568 ซึ่งเคยโพสต์เล่าเหตุการณ์ตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่ๆ โดยในตอนนั้นมีคุณป้าเพื่อนบ้านหวังดีเข้ามาเตือนเรื่องปัญหาเด็กแว้น แต่เจ้าตัวกลับโพสต์ขำขันและไม่ได้ใส่ใจ ระบุว่า "เมื่อกี้เข้าไปซื้อน้ำให้พี่ช่างที่มาทำบ้าน ป้าเจ้าของร้านถามว่าอยู่ตรงนั้น ไม่รำคาญเด็กแว้นเหรอ!!! นอนไม่ได้นะ ไอ้พวกเด็กแว้นมันเยอะ ทำไมเหรอคะป้า
4-5 ทุ่ม มันมาแว้นกันตรงบ้านหนูนั่นแหละ ฉันคิดในใจ กูมีผัวเป็นเด็กแว้นมา 6-7 ปี กูทนมันได้ ไอ้พวกเด็กแว้นมันทำอะไรกูไม่ได้หรอก🤭 เดี๋ยวให้ผัวออกไปแว้นด้วยเลย 5555 #หัวหน้าเผ่า 😂"
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ในอดีตดังกล่าวถูกขุดและแชร์ต่อออกไปเป็นวงกว้างทำเอาทัวร์ลงจอดสนิททันที ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงว่า "วันนั้นขำ วันนี้ขำไม่ออก" พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ในอดีตสามีก็เป็นคนรวบรวมและจัดทริปกลุ่มรถซิ่งเหล่านี้ แต่พอวันหนึ่งได้รับผลกระทบเข้ากับตัวเองและคนในครอบครัว ถึงได้เข้าใจความทุกข์ร้อนของประชาชนทั่วไปที่ต้องทนเสียงดังรบกวนมาโดยตลอด
งานนี้ทำเอาแฮชแท็ก #น้ำไม่อาบ และ #ซ้อทราย กลับมาร้อนระอุบนโลกโซเชียลฯ อีกครั้ง ซึ่งต้องรอดูว่าทางฝั่งซ้อทรายและเมลายจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรต่อเหตุการณ์ดรามาสะท้อนมุมกลับที่เกิดขึ้นนี้