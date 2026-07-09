พระราม 2 อีกแล้ว! ปั้นจั่นล้มทับคนงานดับ 1 ราย ช่วงยูเทิร์นสะพานคลองหลวง ปิดจราจร 100% เร่งเคลียร์พื้นที่

เกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างล้มทับคนงานเสียชีวิต 1 ราย บริเวณถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก หน้าบริษัทเอเชี่ยน ช่วงยูเทิร์นสะพานคลองหลวง จ.สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางโทรัด เข้าตรวจสอบ พร้อมสั่งปิดการจราจร 100% เพื่อเคลื่อนย้ายปั้นจั่นและเคลียร์พื้นที่ แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง
วันนี้ (9 ก.ค.) เกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างล้มทับคนงาน ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ถนนพระราม 2 ช่องทางคู่ขนาน ฝั่งขาออกกรุงเทพมหานคร บริเวณหน้าบริษัทเอเชี่ยน ช่วงจุดยูเทิร์นสะพานคลองหลวง ต.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร ส่งผลให้คนงานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นชาย 1 ราย
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางโทรัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายปั้นจั่นและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุ
เนื่องจากปั้นจั่นล้มกีดขวางเส้นทาง เจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก บริเวณจุดเกิดเหตุ 100% เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นต้องสัญจรผ่านพื้นที่ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ พร้อมติดตามประกาศจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด จนกว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ