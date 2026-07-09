ไม่ใช่ไถ แค่ไม่เข้าใจกัน? เพจดังวิเคราะห์ปม สน.มักกะสันรับ 500 ไร้ใบสั่ง ชี้ตำรวจใช้ E-ticket แต่ต้องตอบให้ชัดว่าเงินไปไหน

เพจดังด้านตำรวจออกมาเปิดเบื้องลึก ชี้ว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นเพียง 'การสื่อสารที่ผิดพลาด' ระหว่างชุดปฏิบัติงาน และความสับสนเรื่องระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-ticket แต่คำถามตัวโตที่สังคมยังรอคอยคำตอบคือ... เส้นทางเงิน 500 บาทไปสิ้นสุดที่ใด
จากคลิปไวรัลฉาวที่นักท่องเที่ยวชาวลาวถูกตำรวจจราจร สน.มักกะสันเรียกตรวจบริเวณแยกมารยาทดี ก่อนเรียกเก็บเงิน 500 บาทโดยไม่ออกใบสั่ง ต่อมาต้นสังกัดออกแถลงการณ์จัดการเด็ดขาด สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามของตำรวจนายดังกล่าวทันที โดยให้ย้ายไปประจำการบังคับไฟจราจรในป้อมแทน พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน หากผิดจริงเตรียมฟันวินัยตามระเบียบขั้นเด็ดขาด
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. เพจ "EF talks by เอฟๆ" เพจที่ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการตำรวจ ออกมาโพสต์คชิปวิดีโอความยาวกว่า 3 นาที เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเจ้าตัวได้เปิดเผยว่า จากกรณีคลิปวิดีโอที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องนักท่องเที่ยวชาวลาวขับรถยนต์ทะเบียนต่างประเทศและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ โดยมีการแจ้งข้อหาทำผิดเครื่องหมายจราจรพร้อมระบุค่าปรับ 4,000 บาท ก่อนจะมีการเจรจาลดหย่อนเหลือ 500 บาท ทว่ากลับไม่มีการออกใบสั่งแบบกระดาษให้ตามความคุ้นเคยเดิม เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความกังวลและข้อสงสัยต่อสาธารณชนในประเด็นความโปร่งใส หรือการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ
ทางสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน โดยเบื้องต้นพบว่าปัญหาเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหน้างาน ระหว่าง "เจ้าหน้าที่ชุดเรียกตรวจ" (เรียกเพื่อตรวจสอบรถทะเบียนต่างชาติ) และ "เจ้าหน้าที่ชุดแจ้งข้อหา" (เข้าใจผิดว่าเรียกเพราะทำผิดกฎจราจร) ส่วนกรณีที่ไม่มีใบสั่งกระดาษนั้น เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบ "ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์" (E-ticket) อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่หน่วยงานต้องตอบคำถามสังคมให้ได้หลังการสอบสวนเสร็จสิ้น คือหลักฐานการบันทึกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์และเส้นทางการชำระเงิน 500 บาท ว่าได้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายหรือไม่