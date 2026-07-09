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ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับเกษตรกรไทยสู่มืออาชีพ ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานแล้วกว่า 300 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฉะเชิงเทรา, หลังจากบริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เปิด ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ (Yanmar Solution Experience Center) ณ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากเกษตรกร สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแล้วกว่า 300 คนสะท้อนความสนใจต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมเดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่ยุคเกษตรอัจฉริยะ

ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโซลูชันการเกษตรสำหรับการทำนาแบบครบวงจร ผ่านการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและยกระดับการทำเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการ ศูนย์ฯ ได้ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งเกษตรกร สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยล่าสุดได้รับเกียรติจากคณะผู้แทน กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและโซลูชันด้านการเกษตร พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรร่วมกัน สะท้อนบทบาทของศูนย์ฯ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การทำเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "พลิกบทบาทชาวนา สู่เกษตรกรมืออาชีพ" เพื่อยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย พร้อมร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน











ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับเกษตรกรไทยสู่มืออาชีพ ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานแล้วกว่า 300 คน
ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับเกษตรกรไทยสู่มืออาชีพ ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานแล้วกว่า 300 คน
ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับเกษตรกรไทยสู่มืออาชีพ ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานแล้วกว่า 300 คน
ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับเกษตรกรไทยสู่มืออาชีพ ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานแล้วกว่า 300 คน
ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์ เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับเกษตรกรไทยสู่มืออาชีพ ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานแล้วกว่า 300 คน
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