เดือดจัด! อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดนักการเมืองจ้องหั่นสวัสดิการข้าราชการ ท้าหั่นเงินเดือน ส.ส.โชว์ก่อน

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องสวัสดิการของข้าราชการ โดยวิจารณ์แนวคิดของฝ่ายการเมืองที่ต้องการลดงบประมาณด้วยการตัดสวัสดิการรักษาพยาบาลหลังเกษียณ นายนันทิวัฒน์ระบุว่า นี่คือการผลักภาระและเอาเปรียบข้าราชการที่ยอมรับฐานเงินเดือนต่ำแลกกับสวัสดิการบั้นปลายชีวิต พร้อมเสนอแนะกลับอย่างตรงไปตรงมาว่า หากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหางบประมาณจริง ควรเริ่มต้นจากการลดเงินเดือน ส.ส. ตัดเบี้ยประชุม และเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากกลุ่มทุน มากกว่าการริดรอนสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน
วันนี้ (9 ก.ค.) นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ออกมาโพสต์ข้อความแสดงจุดยืนปกป้องสิทธิสวัสดิการของข้าราชการจากการถูกฝ่ายการเมืองลิดรอน โดยผู้เขียนเน้นย้ำว่าสวัสดิการหลังเกษียณคือเงื่อนไขสำคัญที่ชดเชยกับฐานเงินเดือนที่ต่ำ การเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบประกันสังคมเพื่อลดรายจ่ายภาครัฐจึงถือเป็นการเอาเปรียบและผิดสัญญาจ้าง
พร้อมเรียกร้องให้ข้าราชการตระหนักรู้และลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเอง นอกจากนี้ยังได้วิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะว่าฝ่ายการเมืองควรแก้ปัญหางบประมาณด้วยการเพิ่มศักยภาพในการหารายได้เข้าประเทศผ่านการจัดเก็บภาษีกลุ่มทุนและภาษีการค้าแบบต่างๆ รวมถึงควรเริ่มต้นตัดลดเงินเดือนและผลประโยชน์ของนักการเมืองเอง มากกว่าการผลักภาระมาที่ข้าราชการเพียงฝ่ายเดียว