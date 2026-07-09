กทม. ผนึก ZEEKR, TPM Automotive, Sinexcel เปิดสถานี Ultra-Fast Charging

TPM Automotive, ZEEKR Intelligent Technology, กรุงเทพมหานคร, Sinexcel และพันธมิตร เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า Ultra-Fast Charging อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย สนับสนุนนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือครั้งสำคัญครั้งนี้
นายยุทธนา ฤทัยวัฒนา ประธานกลุ่มบริษัท ทีพีเอ็ม ออโตโมทีฟ (President of TPM Group) กล่าวว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนด้านเทคโนโลยี แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และเป็นการวางรากฐานสำคัญของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรม EV ของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นอกจากนี้ TPM Group ยังเดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในตลาด Luxury & Premium Electric Vehicle ผ่านการพัฒนาเครือข่ายโชว์รูม ศูนย์บริการมาตรฐานระดับสากล และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ครอบคลุม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การส่งมอบรถ การบริการหลังการขาย ไปจนถึงระบบชาร์จที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ
ด้าน นายนฤดล ธนสุทธิพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) TPM Group กล่าวว่า TPM Group มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยสถานี Ultra-Fast Charging แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้รองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมเชื่อมโยงการจำหน่ายรถยนต์ การบริการหลังการขาย และระบบชาร์จไฟฟ้าไว้ในระบบนิเวศเดียวกัน เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร
"เราเชื่อว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับลักชัวรี่และพรีเมียมของประเทศไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก TPM Group จึงพร้อมลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของยานยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมในภูมิภาคอาเซียน" นายนฤดล กล่าว
ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตัวแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากภาคเอกชน ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
คุณอเล็ก เป่า จ้วงเฟย (Mr. Alex Bao Zhuangfei) Head of Southeast Asia Region, ZEEKR Intelligent Technology กล่าวว่าประเทศไทยเป็นตลาดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ ZEEKR ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การบริการหลังการขาย และโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จ เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง พร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีนในการพัฒนาเทคโนโลยี พลังงานสะอาด และการเดินทางแห่งอนาคต
คุณณิศรา ธัมมะปาละ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวเพิ่มเติมว่ากฟผ. มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ และพร้อมสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และศักยภาพของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบพลังงานที่มั่นคง สะอาด และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจในอนาคต
การเปิดสถานี Ultra-Fast Charging ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรระดับนานาชาติ ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานสะอาด และการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน อันจะช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
คุณสิริกานดา นวลแสง Country manager ผู้แทนจาก Sinexcel กล่าวว่า เทคโนโลยีการชาร์จความเร็วสูงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Sinexcel มีความภาคภูมิใจที่ได้นำเทคโนโลยี Ultra-Fast Charging ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย และสามารถรองรับการใช้งานในอนาคต มาร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศ EV ที่มีความยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับโลก
การเปิดสถานี Ultra-Fast Charging ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้า และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาคอาเซียน
โครงการดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่สะอาด ชาญฉลาด และยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "Driving the Future Together: Thailand–China Partnership for Sustainable Mobility" ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว