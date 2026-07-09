โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดตัว "ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวในสัตว์เลี้ยง" ผนึก 3 ความเชี่ยวชาญ สมอง-ระบบประสาท กระดูก และกายภาพบำบัด ครบ จบที่เดียว ตอกย้ำแนวคิดดูแลสัตว์เลี้ยงให้มี"Healthspan" ไม่ใช่แค่ "Lifespan"

กรุงเทพฯ – ปี 2569 โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ผู้นำด้านการแพทย์สัตว์เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 3 ทศวรรษ ประกาศเปิดตัว "ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวในสัตว์เลี้ยง" (Thonglor Pet Mobility & Recovery Center) ที่ผนึกกำลังการทำงานร่วมกันของ 3 ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์สมองระบบประสาทและ สันหลังศูนย์โรคกระดูกและข้อ และศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภายใต้แนวคิด "Every Step Matters เพราะทุกก้าวของพวกเขาล้วนมีความหมาย” เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลและฟื้นฟูจนกลับมาวิ่งเล่นได้อีกครั้ง
เข้าใจปัญหาที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องเจอ
ที่ผ่านมา เมื่อสัตว์เลี้ยงป่วยด้วยอาการที่เกี่ยวพันกันหลายระบบ เช่น ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ต้อง วินิจฉัยทั้งด้านกระดูกและระบบประสาท ตามมาด้วยการผ่าตัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เจ้าของหลายรายต้องพา "น้อง" เดินทางไปหลายสถานพยาบาล ต้องเริ่มเล่าประวัติใหม่ทุกครั้ง ผลตรวจไม่ถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่อง และแผนการรักษาขาดความเชื่อมโยง สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความเหนื่อยล้าและความกังวลให้เจ้าของ แต่ยังทำให้สัตว์เลี้ยง ต้องเดินทางและเครียดโดยไม่จำเป็น รวมถึงอาจทำให้ "เวลาทอง" ในการรักษาล่าช้าออกไป
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวในสัตว์เลี้ยงของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหานี้ โดยตรง ด้วยการรวมแพทย์เฉพาะทาง 3 ด้าน ได้แก่ สมองระบบประสาทและสันหลัง โรคกระดูกและข้อ และ กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวเจ้าของจึงเบาใจได้ว่าหากตรวจพบปัญหาในระบบอื่นเพิ่มเติม ก็ไม่ต้องพาน้องไปที่อื่นทุกอย่างจบได้ที่ทองหล่อที่เดียว
ไม่ใช่แค่ "รักษาหาย" แต่มอบ "คุณภาพชีวิตที่ดี"
จุดยืนสำคัญของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวในสัตว์เลี้ยง คือการมองข้ามแค่คำว่า"รักษาให้หาย" ไปสู่ การมอบคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อให้ความสำคัญกับแนวคิด "Healthspan" หรือช่วงชีวิต ที่สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดีและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มากกว่าเพียง "Lifespan" หรือการมีชีวิตที่ยืนยาว เพราะการมี อายุยืนจะมีความหมายอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อน้องๆ ยังเดินได้ วิ่งได้ และใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ
ทีมใหญ่ ทำได้ไว ครอบคลุมตั้งแต่เคสง่ายถึงเคสซับซ้อน
ข้อได้เปรียบสำคัญของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวในสัตว์เลี้ยง ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ คือ "ทีมที่ใหญ่ และพร้อม" ทำให้ตัดสินใจและลงมือรักษาได้รวดเร็ว ครอบคลุมตั้งแต่เคสทั่วไป จนถึงเคสที่ซับซ้อนที่สุด อาทิ
● การผ่าตัดสมอง และการรักษาความผิดปกติของระบบประสาท
● การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ในภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
● การผ่าตัดกระดูกที่ซับซ้อน และการแก้ไขความผิดปกติของข้อต่อ
● การกายภาพบำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจร
ตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่ป่วยเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงการบาดเจ็บไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหลัง
การผ่าตัดให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
แนวทางการดูแลแบบบูรณาการนี้ทำให้แผนการรักษาของน้องแต่ละตัวถูกออกแบบร่วมกันโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง จากทุกด้านตั้งแต่ต้นจนจบ ลดรอยต่อของการส่งต่อ และเพิ่มโอกาสให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด
สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า "ตลอดเวลากว่า 31 ปี เราได้อยู่เคียงข้างเจ้าของสัตว์เลี้ยงในวันที่พวกเขากังวลและเปราะบางที่สุด เราเข้าใจดีว่าไม่มีเจ้าของคนไหนอยากพา น้องที่กำลังเจ็บป่วยเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง การเปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวในสัตว์เลี้ยงครั้งนี้ จึงเป็นการรวมความเชี่ยวชาญทั้งด้านสมองระบบประสาทและสันหลัง กระดูก และกายภาพบำบัด ไว้เป็นทีมเดียวกัน เพื่อให้ทุกอย่างจบได้ในที่เดียว"
"สำหรับเรา การรักษาที่ดีไม่ได้หยุดอยู่แค่คำว่าหายแต่คือการทำให้น้องๆ กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราอยากเห็น พวกเขาไม่เพียงมีชีวิตที่ยืนยาว แต่มีช่วงชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขร่วมกับครอบครัวให้นานที่สุด นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจ มอบให้ ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 3 ทศวรรษ จึงเป็นเหตุผลที่เราบูรณาการการรักษาจากทั้ง 3 ศูนย์ให้เป็นหนึ่งเดียว" สพ.ญ.กฤติกา กล่าวเสริม
สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อยากสอบถามว่าเคสการรักษาสัตว์เลี้ยง สามารถนัดหมายหรือปรึกษาทีมสัตวแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทุกสาขาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02-079-9999 หรือช่องทาง LINE: @jaothonglor หรือ Facebook Page: Thonglor Pet Hospital