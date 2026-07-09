สน.ห้วยขวางแจงชัดปม "โลโก้มังกร" วอนอย่าโยงทุนจีนเทา ชี้ตรวจจับธุรกิจเป็นหน้าที่พาณิชย์

ผกก.สน.ห้วยขวางออกโรงเคลียร์ดรามา “โลโก้มังกร” ประจำสถานี ยืนยันเป็นสัญลักษณ์ดั้งเดิมที่ใช้มานาน ไม่มีนัยแอบแฝงหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนสีเทา ชี้เรื่องกวาดล้างธุรกิจทุนจีนตำรวจมีอำนาจแค่ตรวจใบอนุญาตปลายทางเท่านั้น เพราะคนอนุมัติตั้งบริษัทคือกระทรวงพาณิชย์
จากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดรามาถึงประเด็นโลโก้สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ซึ่งเป็นรูปมังกร จนชาวเน็ตนำไปเชื่อมโยงและตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาหรือการเปลี่ยนผ่านพื้นที่จนกลายเป็น “มณฑลห้วยขวาง”
ล่าสุดวันนี้ (9 ก.ค.) พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.ห้วยขวาง ให้ข้อมูลว่า สัญลักษณ์รูปมังกรดังกล่าวมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้บริหารในยุคก่อนหน้านั้นใช้แนวคิดใดในการจัดทำ แต่ยืนยันว่าไม่มีความหมายอื่นใดแอบแฝง ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรหรอก อย่าไปโยงว่าอันนี้เป็นของคนจีนหรืออะไรอย่างนั้นเลย อาจจะเป็นแค่แนวคิดของคนที่ออกแบบโลโก้ในตอนนั้น ที่ต้องการหาสัญลักษณ์ที่คนเห็นแล้วเข้าใจง่ายว่าอยู่ที่ไหน เหมือนกับฝั่งธนฯ บางพื้นที่ที่ใช้รูปสถานที่สำคัญในท้องถิ่นมาเป็นสัญลักษณ์
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องทุนจีนในพื้นที่ห้วยขวางว่า ทางตำรวจเคยเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเพียงปลายเหตุในการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบสิทธิหรือใบอนุญาตเท่านั้น
ขณะที่ต้นทางของการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือนิติบุคคลต่างๆ เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหากผู้ประกอบการมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ทางตำรวจก็ทำได้เพียงตรวจสอบตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ฝากทิ้งท้ายถึงประชาชนในการบริโภคข่าวสารบนโลกออนไลน์ว่า บางครั้งข้อมูลในโซเชียลมีเดียก็เป็นการเชื่อมโยงกันไปเอง จึงอยากให้อ่านแล้วปล่อยผ่านบ้าง เพราะหากเก็บมาคิดตามทั้งหมดอาจทำให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็น