Ragnarok Origin Classic เปิดตัว Glast Heim พร้อมอาชีพใหม่ Gunslinger เเล้ววันนี้! ชูระบบ Monthly Pass เพื่อการเล่นที่ยุติธรรม

"Ragnarok Origin Classic" ที่ให้บริการโดย Gravity Game Vision ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งใหญ่ของเวอร์ชัน "Shadows over Glast Heim" แล้ว วันนี้ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2569) พร้อมพานักผจญภัยทุกท่านดำดิ่งไปสู่เรื่องราวที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังแห่ง Glast Heim ก้าวข้ามกาลเวลาสู่การผจญภัยบทใหม่
พบกับอาชีพใหม่ล่าสุด Gunslinger และดันเจี้ยนท้าทายที่มีความยากระดับสูงอย่าง "Draconic Cataclysm" พร้อมเปิดให้ทุกท่านมาร่วมสัมผัสแล้ว! นอกจากนี้ ทีมงานยังจัดเต็มกับซีรีส์กิจกรรมฉลองเวอร์ชันใหม่ให้กับทุกท่านอีกมากมาย
ภายในเกมจะเน้นสภาพแวดล้อมที่สมดุลควบคู่ไปกับระบบการพัฒนาตัวละครที่แข็งแกร่ง เพื่อให้นักผจญภัยทุกคนสามารถเข้าร่วมการผจญภัยในแบบของตัวเองได้ใน Glast Heim เมืองที่เต็มไปด้วยความลึกลับแห่งนี้!
ลบภาพจำ Gunslinger ในแบบเดิมๆ Melee Build ใหม่เปิดตัวแล้ว!
อาชีพใหม่ที่ทุกคนรอคอยอย่าง "Gunslinger" ได้มาถึง "Ragnarok Origin Classic" แล้ว! โดยในครั้งนี้ Gunslinger ได้มาพร้อมกับระบบการต่อสู้ใหม่ เพิ่ม Melee Build ใหม่ ให้คุณได้สัมผัสการทำ Combo และ Burst ในระยะประชิดที่รวดเร็วและสะใจสุดๆ การจับคู่สกิลที่หลากหลายจะเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ใน PVP ไปอย่างสิ้นเชิง
พร้อมมอบประสบการณ์ในสนามรบที่ไม่ใครให้กับคุณ!
ทีมงานได้กล่าวว่าการออกแบบ Gunslinger ยังคงยึดมั่นแนวทางความยุติธรรมของ ROOC มาโดยตลอด ทุกๆ Build มีเงื่อนไขการพัฒนาที่ไม่สูงมากนัก ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายชิลล์หรือผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์ที่ชอบเจาะลึก ก็สามารถสนุกไปกับเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Gunslinger ได้อย่างเต็มที่!
https://www.youtube.com/watch?v=ahPuFGTbIC0
สำรวจ Glast Heim ที่ถูกปิดผนึก แจกหนักจัดเต็มกับสวัสดิการเซิร์ฟเวอรใหม่!
Glast Heim เมืองหลวงเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมาอย่างยาวนานแห่งนี้ กลับมาเป็นจุดสนใจในการสำรวจของนักผจญภัยอีกครั้งพร้อมกับการอัปเดตในครั้งนี้ เตรียมพบกับเนื้อเรื่องหลักใหม่ล่าสุด ที่ผู้เล่นจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานถึงการล่มสลายของ Knights ในอดีต ค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ใน Glast Heim มานานนับพันปี
นอกจากเนื้อเรื่องหลักแล้ว ภายในแผนที่ยังมีภารกิจการผจญภัยที่ถูกซ่อนไว้ รอให้นักผจญภัยออกทำการสำรวจ เพื่อค้นหาความลับเพิ่มเติม หลังจากทำภารกิจการสำรวจทั้งหมดในแผนที่สำเร็จ จะได้รับเฮดแวร์ลิมิเต็ดและเฟอร์นิเจอร์สุดพิเศษในธีม Glast Heim เป็นที่ระลึกสำหรับการผจญภัยในครั้งนี้
เพื่อรองรับการเปิดตัวใหม่ของเวอร์ชัน Glast Heim ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ทีมงานจึงได้จัดกิจกรรมฉลองเวอร์ชันใหม่ขึ้นมามากมาย โดยจะมีกิจกรรมจำกัดเวลาอย่าง การเพิ่มอัตราการดรอปการ์ด 3 เท่า! เป็นต้น เพื่อเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับนักผจญภัยทุกคน
นอกจากเวอร์ชัน Glast Heim แล้วยังมีการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ [Glast Heim] ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมายเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้ผู้เล่นเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ใน Glast Heim ได้อย่างราบรื่นและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีจำนวนผู้เล่นภายในเซิร์ฟเวอร์ถึงเลเวลสูงสุดมากกว่า 30,000 คน ผู้เล่นทุกคนภายในเซิร์ฟเวอร์จะได้รับไอเทมรูปลักษณ์ยอดนิยมอย่าง [Spooky Nyan Suit Set] ฟรี! และหากทำการล็อกอินเกมทุกวันจะสามารถรับ [Violet Oath] Gift Box , การ์ดสีแดง [Moonlight Flower Card] , การ์ดสีทอง [Angeling Illusion Card] ตลอดจนรางวัลที่มีมูลค่าสูงอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ การเพิ่มความเร็วในการเติบโตของกิลด์ จะทำให้กิลด์ต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ใหม่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
"Tyr Cup Global" กำลังจะเปิดตัว การกลับมาอีกครั้งของเงินรางวัลรวม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การแข่งขัน Tyr Cup Grand Final จะจัดขึ้นขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 แชมป์สมัยแรกของ Tyr Cup กำลังจะถือกำเนิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้ จะมีการจัดงานคืนฉลองแชมป์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เพื่อเชิญชวนผู้เล่นทั้งเซิร์ฟเวอร์มาร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเวลาดีๆไปด้วยกัน
และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ทีมงานได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ซีรีส์การแข่งขัน Tyr Cup จะมีการอัปเกรดสู่ระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อ "Tyr Cup Global" ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับการกลับมาของเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
"Tyr Cup Global" จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในเซิร์ฟเอเชียและเซิร์ฟอเมริกาของ ROOC โดยทั้ง 2 โซนจะเข้าร่วมชิงชัยเพื่อคว้าส่วนแบ่งจากเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ! กิลด์จากทั่วทุกมุมโลกจะมารวมตัวกันบนเวทีแห่งนี้ เพื่อประชันฝีมือและชิงตำแหน่งสูงสุดที่มาพร้อมกับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่
นอกจากเงินสดมูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว "Tyr Cup Global" ยังมีรางวัลเกียรติยศอื่นๆ เพื่อมอบเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับความสำเร็จแก่กิลด์ชั้นนำและนักผจญภัยระดับตำนานอีกด้วย
เกม Ragnarok Origin Classic ใช้ระบบ Monthly Pass เป็นโหมดหลักในการเติมเงิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ยุติธรรม กลับคืนสู่ความสนุกของ MMORPG อย่างแท้จริง
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการอัปเดตและกิจกรรม สามารถติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเว็บไซต์และชุมชนออนไลน์ของเรา!
[Download] https://roocasia.onelink.me/1jCd/0tnt05d1
[Official Website] https://roocasia.gnjoy.game/
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