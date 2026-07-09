อาลัย 'พิพัฒ พะเนียงเวทย์' ประธานไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ผู้บุกเบิกตำนานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 'มาม่า'

สิ้น "พิพัฒ พะเนียงเวทย์" ผู้บริหารคนสำคัญของไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ผู้ร่วมสร้างและผลักดัน "มาม่า" จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยุคบุกเบิก สู่แบรนด์อันดับหนึ่งของไทยและเป็นที่รู้จักในตลาดโลก โดยถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 87 ปี
วันนี้ (9 ก.ค.) วงการธุรกิจไทยสูญเสียบุคคลสำคัญอีกครั้ง หลัง "พิพัฒ พะเนียงเวทย์" ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ "มาม่า" ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 87 ปี ปิดฉากนักธุรกิจผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและผลักดัน "มาม่า" ให้ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งของไทย และขยายตลาดสู่ต่างประเทศตลอดหลายทศวรรษ
พิพัฒนับเป็นหนึ่งในผู้บริหารคนสำคัญของเครือสหพัฒน์ และเป็นกำลังหลักในการร่วมบุกเบิกธุรกิจ "มาม่า" มากว่า 50 ปี นับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย จนพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตเป็นผู้นำตลาดที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทย พร้อมทั้งวางรากฐานการบริหารองค์กรและส่งต่อภารกิจให้ผู้บริหารรุ่นใหม่สานต่อในปัจจุบัน
สำหรับ "มาม่า" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515 เปิดตัวผลิตภัณฑ์รสชาติแรกคือ "รสซุปไก่" ก่อนต่อยอดสู่รสชาติที่ได้รับความนิยมอย่าง "รสหมูสับ" และ "รสต้มยำกุ้ง" ซึ่งกลายเป็นสินค้าระดับตำนานของแบรนด์ และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเส้นทางการทำธุรกิจ พิพัฒเคยสะท้อนแนวคิดการบริหารองค์กรผ่านการให้สัมภาษณ์กับสื่อ โดยย้ำว่าผู้ประกอบการต้องรู้จักบริหารความเสี่ยง ไม่ลงทุนเกินศักยภาพ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจได้ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
นอกจากนี้ เขายังให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมองว่าการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งอย่างเครือสหพัฒน์ เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ขณะเดียวกันยังผลักดันการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ภายใต้หลักสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความอร่อย ความปลอดภัย ความสะดวกในการบริโภค การเก็บรักษาได้นาน และความคุ้มค่า
ทั้งนี้ ครอบครัวพะเนียงเวทย์ได้แจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยจะแจ้งรายละเอียดกำหนดการให้ทราบต่อไป