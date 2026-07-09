สถานทูตจีนย้ำจุดยืนอนุรักษ์ลุ่มน้ำโขง หนุนไทย-เมียนมาตั้งทีมสอบปมมลพิษโลหะหนักข้ามพรมแดน

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย แถลงตอบกลับปมประท้วงมลพิษแม่น้ำโขง ยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจและติดตามเรื่องนี้มาตลอด พร้อมส่งไม้ต่อให้ 'ไทย-เมียนมา' เร่งตั้งทีมตรวจสอบร่วมกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อข้ามพรมแดน ชี้งานนี้ต้องว่ากันด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบตัวจริง
วันนี้ (9 ก.ค.) เพจ “Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย” ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าว
ถาม : เมื่อเร็วๆ นี้มีกลุ่มบุคคลในประเทศไทยไปชุมนุมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง ขอทราบว่าฝ่ายจีนมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร
ตอบ: ฝ่ายจีนให้ความสำคัญและติดตามประเด็นการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยมาโดยตลอด และเข้าใจถึงความกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
แม่น้ำที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งน้ำข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา ประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบบนพื้นฐานยึดถือความเป็นจริง หลักวิทยาศาสตร์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถระบุผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน ฝ่ายจีนสนับสนุนให้ประเทศไทยและเมียนมาส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น และเร่งดำเนินการตรวจสอบร่วมกันโดยเร็ว เพื่อจัดการกับประเด็นดังกล่าวอย่างเหมาะสม
การอนุรักษ์ระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในลุ่มน้ำ และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประเทศในลุ่มน้ำด้วย ฝ่ายจีนพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆ ในลุ่มน้ำ เพื่อร่วมกันพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงทางนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขง“