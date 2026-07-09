อัปเดตวิกฤต "มัธยมวัดเบญจฯ" ทยอยใช้หนี้ค่าไฟ ยอดล่าสุดเหลือ 3.1 ล้าน ยืดเวลาถูกฟ้องถึงปี 70

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร อัปเดตสถานการณ์วิกฤตหนี้ค่าไฟฟ้า ล่าสุดทยอยชำระยอดค้างเก่าเพิ่มเติม ดึงหนี้รวมลดลงเหลือ 3.12 ล้านบาท ส่งผลให้สามารถยืดระยะเวลาการถูกดำเนินคดีฟ้องร้องออกไปได้จนถึงเดือนมกราคม 2570 อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนชี้แจงว่าสถานการณ์ทางการเงินยังอยู่ในขั้นวิกฤต จึงประกาศยกระดับมาตรการประหยัดพลังงาน งดชาร์จอุปกรณ์ส่วนตัวเด็ดขาด พร้อมวอนขอรับเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ออกมาโพสต์ข้อความสรุปสถานการณ์หนี้ค่าไฟฟ้าของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้บริหารจัดการชำระหนี้ค่าไฟฟ้ายอดค้างเก่าเพิ่มเติมจำนวน 116,993.25 บาท (รวมยอดชำระสะสม 26 วันที่ 643,324.40 บาท) ทำให้ปัจจุบันมียอดหนี้คงเหลือ 3,191,216.72 บาท
ซึ่งการประนอมหนี้และแบ่งชำระในครั้งนี้ช่วยยืดระยะเวลาการถูกฟ้องร้องออกไปได้จนถึงเดือนมกราคม 2570 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเงินยังคงอยู่ในขั้นวิกฤต ทางโรงเรียนจึงต้องขอความร่วมมือให้ทุกคนประหยัดพลังงานอย่างเด็ดขาด งดชาร์จอุปกรณ์ส่วนตัว และยังคงเปิดรับเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาหนี้สินนี้อย่างจริงจัง
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ทาง โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ได้ออกมาอัปเดตการชำระค่าไฟเพิ่มเติม ว่า ทางโรงเรียนได้มีการชำระค่าไฟเพิ่ม จำนวน 62,705.45 บาท ซึ่งเป็นยอดค้างของเดือน มกราคม 2568 ทำให้ยอดหนี้ทั้งหมดลดลงรวมเหลือ 3,128,511.28 บาท