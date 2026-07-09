กระหึ่มเวทีโลก! "เนเน่ รอยัล" สาวน้อยร็อกเกอร์ภูเก็ตวัย 16 โชว์โซโล่กีตาร์คว้า 4 ผ่าน America's Got Talent

วงการดนตรีไทยดังไกลถึงอเมริกาอีกครั้งครับ เมื่อ 'เนเน่ รอยัล' หรือ 'น้องแพรว' สาวน้อยร็อกเกอร์วัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต สร้างปรากฏการณ์บนเวทีระดับโลก America's Got Talent ซีซั่น 21 โชว์พลังเสียงและโซโล่กีตาร์ในเพลงร็อกระดับตำนาน จนสะกดใจผู้ชมทั้งสตูโอ คว้า 4 ผ่านจากคณะกรรมการแบบเป็นเอกฉันท์ พร้อมรับคำชมว่าเป็น 'ร็อกสตาร์' ตัวจริง
สร้างปรากฏการณ์และความภาคภูมิใจให้กับวงการดนตรีไทยอีกครั้ง เมื่อ "เนเน่ รอยัล" (Nene Royal) หรือ "แพรว-รัตติการ อัมลอย" ศิลปินเยาวชนมากความสามารถวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ได้ก้าวขึ้นเวทีประกวดความสามารถระดับโลก ทะลุด่านออดิชันรายการ America’s Got Talent ซีซั่น 21 ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกา ด้วยมติเอกฉันท์ 4 ผ่านจากคณะกรรมการ
ในการออดิชันรอบดังกล่าว เนเน่ได้นำเสนอบทเพลงร็อกระดับตำนาน "Zombie" ของวง The Cranberries ซึ่งเธอได้โชว์ศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งการควบคุมพลังเสียงร้องที่หนักแน่นทรงพลัง ผสานเข้ากับการบรรเลงกีตาร์สดที่มีความพลิ้วไหวและโซโล่ดุดัน ทันทีที่การแสดงสิ้นสุดลง ผู้ชมและคณะกรรมการต่างพร้อมใจกันลุกขึ้นยืนปรบมือ (Standing Ovation) ให้กับความยอดเยี่ยมของเธอ
คณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้กล่าวชื่นชมถึงทักษะดนตรีและคาริสม่าที่โดดเด่น โดยระบุว่าเธอมีพลังงานของ "ร็อกสตาร์" อย่างแท้จริง แม้การแสดงจะมีกลิ่นอายของความดิบหลงเหลืออยู่บ้าง แต่นั่นกลับกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำให้โชว์นี้สมบูรณ์แบบ ส่งผลให้เธอคว้าคะแนนโหวต "Yes" ไปถึง 4 เสียง นอกจากนี้ บรรยากาศยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นเมื่อคณะกรรมการและผู้ชมได้ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดล่วงหน้าอายุครบ 16 ปีให้กับเธอ ท่ามกลางความตื้นตันใจของคุณพ่อที่บินลัดฟ้าไปให้กำลังใจติดขอบเวที
เส้นทางดนตรีของเนเน่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน เธอเริ่มต้นฝึกฝนกีตาร์ด้วยตนเองตั้งแต่อายุเพียง 6 ขวบ ผ่านการฟังและแกะเพลงจากวิดีโอออนไลน์ ด้วยความหลงใหลในดนตรีสายฮาร์ดร็อกและเฮฟวีเมทัล เธอจึงมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือจนมีทักษะการเล่นกีตาร์ที่เฉียบขาดและแม่นยำเกินวัย
รากฐานสำคัญของเนเน่เริ่มจากการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต (ตลาดท้ายรถนาคา) ร่วมกับวง OZONE Band และ Miniheart ด้วยฝีมือการเล่นที่สะกดสายตา ทำให้คลิปการแสดงสดของเธอกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเธอมีฐานแฟนคลับและยอดผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียรวมกว่า 3,000,000 คน และยังได้รับเลือกให้เป็น Featured Artist ของแบรนด์เครื่องดนตรีระดับสากลอย่าง Enya Music อีกด้วย
ก่อนหน้านี้ ชื่อของ "แพรว รัตติการ" เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับประเทศ เธอเคยสร้างความฮือฮาในรายการ Super 10 ด้วยการร่วมโชว์สเตปร็อกประชันกับศิลปินระดับตำนานอย่าง "ปุ๊-อัญชลี จงคดี" รวมไปถึงการกวาดรางวัลสำคัญทางดนตรี ได้แก่:
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด Overdrive Guitar Contest ครั้งที่ 14 (ต.ค. 2566)
รางวัลผู้เล่นดีเด่น (Outstanding Player) จากเวที King Power Band Competition (ก.ย. 2568)
ความสำเร็จบนเวที America's Got Talent ถือเป็นก้าวสำคัญที่ยกระดับโปรไฟล์ของเนเน่สู่ระดับสากล ล่าสุดเธอกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญสู่การเป็นศิลปินอาชีพเต็มตัว โดยอยู่ระหว่างการซุ่มทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์ระดับมืออาชีพเพื่อประพันธ์และบันทึกเสียงผลงานเพลงต้นฉบับ สำหรับอีพีอัลบั้มแรกในชีวิต