xs
xsm
sm
md
lg

"สนธิ" กล่าวปาฐกถา งาน The Last Farewell ไว้อาลัยการจากไปของ "คาเมเนอี" อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 8 ก.ค.2568 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการ-NEWS1 ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาหัวข้อ "ศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ศีลธรรม และความกล้าหาญทางจริยธรรมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง" (Dignity, Justice, and Moral Courage in a Changing World) ในงาน The Last Farewell ในวาระแห่งการรำลึกสู่การสืบทอดมรดกแห่งศรัทธา เพื่อศักดิ์ศรีและความยุติธรรมของมนุษยชาติ เพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

งานครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานหลายคน เช่น นายนัสเซอร์รุดดีน ไฮดารี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย, นายเมะดี ซาเระ อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา และประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นต้น

























"สนธิ" กล่าวปาฐกถา งาน The Last Farewell ไว้อาลัยการจากไปของ "คาเมเนอี" อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน
"สนธิ" กล่าวปาฐกถา งาน The Last Farewell ไว้อาลัยการจากไปของ "คาเมเนอี" อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน
"สนธิ" กล่าวปาฐกถา งาน The Last Farewell ไว้อาลัยการจากไปของ "คาเมเนอี" อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน
"สนธิ" กล่าวปาฐกถา งาน The Last Farewell ไว้อาลัยการจากไปของ "คาเมเนอี" อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน
"สนธิ" กล่าวปาฐกถา งาน The Last Farewell ไว้อาลัยการจากไปของ "คาเมเนอี" อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน
+8