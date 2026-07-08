"สนธิ" กล่าวปาฐกถา งาน The Last Farewell ไว้อาลัยการจากไปของ "คาเมเนอี" อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน

วันที่ 8 ก.ค.2568 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการ-NEWS1 ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาหัวข้อ "ศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ศีลธรรม และความกล้าหาญทางจริยธรรมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง" (Dignity, Justice, and Moral Courage in a Changing World) ในงาน The Last Farewell ในวาระแห่งการรำลึกสู่การสืบทอดมรดกแห่งศรัทธา เพื่อศักดิ์ศรีและความยุติธรรมของมนุษยชาติ เพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
งานครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานหลายคน เช่น นายนัสเซอร์รุดดีน ไฮดารี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย, นายเมะดี ซาเระ อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา และประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นต้น