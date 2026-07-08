“เสธ.ปูด้วง” ย้ำจำเป็นต้องมี กอ.รมน.เป็นกองกลาง “ลำเลียงบอล-ตัดเกม” ไร้ IO รบประชาชน มีแต่ใช้รบกัมพูชา

เสธ.ทบ.ย้ำจำเป็นต้องมี กอ.รมน.ทำหน้ากองกลาง “ลำเลียงบอล-ตัดเกม” ชี้ผ่านยุคแดนสนธยา รีดไขมัน-ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยคุกคามแล้ว ยันไร้ไอโอเพื่อรบกับประชาขน มีแต่ทำตอนรบกับกัมพูชา พวกแอบอ้างทำส่วนตัวต้องโดนลงโทษ พร้อมล้าง “ทหารผี” พวกกินแรงเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 8 ก.ค.69 พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) แถลงข่าวยืนยันว่า ยังมีความจำเป็นในการมี กอ.รมน.อยู่ เพราะมีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการหน่วยงานโดยนำผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหารวมกัน่ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในงานที่กระทบกับความมั่นคงของชาติ เช่น ยาเสพติด โดยมีการตั้ง นบ.ยส.ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความพิเศษ ยืนยันเราทำงานกันเต็มที่ ไม่ใช่เฉพาะในมิติของจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น
ทั้งนี้ กอ.รมน.ยินดีและขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่าย รวมทั้งนายวันมูหะหมัด นอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะ กมธ.มีสิทธิตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ เราก็ตอบในสิ่งที่ท่านสงสัย มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือจากพี่น้องประชาชนที่เรียกร้องเข้ามาผ่าน ส.ส. เราก็ยินดี สิ่งที่จะแก้ไขภาพจำเรื่องแดนสนธยา ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ก็คือใช้งานเป็นเครื่องพิสูจน์ ว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไร
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ย้ำว่า กอ.รมน. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจากภารกิจต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ จนปัจจุบันได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรรองรับภัยคุกคามต่างๆ โดย กอ.รมน.ส่วนกลาง มีเพียง 1,100 กว่าอัตราเศษ มีข้าราชการประจำอยู่แค่ 170 อัตรา โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานอื่นที่มีขีดความสามารถเฉพาะมาช่วยราชการ
“ความจริงไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาเป็นก็ได้ แต่ภารกิจดังกล่าวจะให้หน่วยไหนทำ เพราะถ้าเปรียบเป็นทีมฟุตบอล ไม่มีมิดฟิลด์ ตัวตัดเกม ตัวทำเกมหรือลำเลียงบอลขึ้นไป ไม่มีแกนกลางของทีมแล้วจะทำอย่างไร และใครจะเป็นผู้ทำ” พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าว
เสนาธิการทหารบกเปิดเผยอีกว่า ส่วนภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์และมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.รมน.ก็จะโทรมาตำหนิตน รวมทั้ง ผบ.ทบ.ในฐานะรอง ผอ.รมน.และแม่ทัพภาค 4 สิ่งเหล่านี้ต้องพัฒนาในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ปัญหาหมดไปเสียที
“ตลอด 22 ปีที่ผ่านมา สูญเสียกันมาเยอะแล้ว ซึ่งผมตระหนักในเรื่องเหล่านี้มากกว่า เรื่องที่อาจารย์วันนอร์ฯ วิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติ”
เลขาธิการ รมน.ยอมรับว่า กรณีลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ อาจจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องในเรื่องของรถยนต์ กอ.รมน.ที่นำไปใช้ก่อเหตุ ซึ่งก็ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบ และยืนยันว่าจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก ส่วนภาพรวมทางคดีใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องทำงานและมีผลออกมาว่าเป็นอย่างไร
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ กอ.รมน.ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทหารผี หรือมีชื่อแต่ไม่มีตัวอยู่นั้น ตนได้ส่งจเรทหารบกไปตรวจสอบในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำว่าพวกที่กินแรงต้องไม่มี ถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอน ที่ผ่านมายอมรับว่ามีบ้าง และคงปฏิเสธไม่ได้ทั้งหมด ก็ได้ลงโทษไปแล้ว ตนยืนยันว่าเป็นเรื่องซีเรียสของ กอ.รมน.ที่ต้องจัดการ
อย่างไรก็ตาม กรณีทหารผี ต่างจากกรณีที่มีอัตราแต่ไม่ได้บรรจุ เช่น มีอยู่ 500 อัตรา แต่บรรจุแค่ 300 อัตรา เหลือไว้ 200 อัตรา ซึ่งทำไว้เผื่อกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและใช้กำลังเข้าไปเพิ่ม ส่วนในห้วงระยะเวลาปกติที่ยังไม่ได้บรรจุ ถึงวงรอบก็ต้องส่งคืนงบประมาณ
ส่วนกรณีที่ ส.ส.ฝ่ายค้านโจมตีเรื่องงบประมาณที่ใช้ในปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือไอโอ เพื่อใช้รบกับคนในประเทศนั้น พล.อ.ชัยพฤกษ์ยืนยันว่า กอ.รมน.ไม่มีเครื่องมือในการทำไอโอ พร้อมเปิดให้สื่อเข้าไปดูได้ ยืนยันว่า กอ.รมน.ไม่มีภารกิจเหล่านั้น กรณีไอโอ เป็นการปฏิบัติการทางทหาร เช่น กรณีไทยกับกัมพูชา เราจะทำอย่างไรให้ผู้มีอำนาจของอีกฝ่ายตัดสินใจเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ ส่วนการซื้อเครื่องมือสปายแวร์ ตนยืนยันว่า ไม่จริง ไม่มีการซื้อเครื่องมือเหล่านั้น ส่วนงบประมาณที่จะซื้อเว็บอิ้งค์ ที่ไม่ถูกขั้นตอนงบประมาณก็ส่งคืน ยืนยันว่าเราไม่ทำกับพี่น้องประชาชนของเรา
ส่วนการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ยอมรับว่าก็ทำอยู่ มีทั้งบวกบ้างและลบบ้าง ก็เป็นธรรมดาของสังคมทั่วไป แต่ยืนยันว่าไม่ใช่หน้าที่ของ กอ.รมน.ที่ไปทำกับพี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่า เมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีคนของ กอ.รมน.หรือพลเรือนไปทำโดยพลการสามารถเอาผิดทางวินัยหรืออาญาได้หรือไม่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า ก็ต้องดูเป็นกรณีไป ในส่วนกองทัพก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วว่าจะต้องไม่มีการกระทำในลักษณะเช่นนี้ ถ้าทำส่วนตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนกรณีที่ไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทแอปเปิ้ลส่งมาให้นั้น ได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่เป็นความจริง