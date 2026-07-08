พระราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการ “48 พรรษา พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน และพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “48 พรรษา พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน ชาวไทย” กับนิทรรศการ “เขื่อนรัชชประภา แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” และพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 กรกฎาคม 2569 จำนวน 5 ประเภท
วันที่ 8 ก.ค.69 เวลา 16.41 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงยังอาคารพลับพลา เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ที่นั้น นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ต่อจากนั้น เสด็จเข้าอาคารพลับพลา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “48 พรรษา พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน ชาวไทย” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กับนิทรรศการ “เขื่อนรัชชประภา แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อน และประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการผลิตไฟฟ้า ด้านการชลประทาน ด้านการประมง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบรรเทาอุทกภัย และ ด้านสิ่งแวดล้อม
จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 กรกฎาคม 2569 จำนวน 5 ประเภท ดังนี้
ประเภท ILCA 6
- ผู้ชนะเลิศ น.ส.ปารณีย์ ม่วงงาม
ประเภท ILCA 4
- ผู้ชนะเลิศ นายพชรพล หรุ่มวิสัย
ประเภท Optimist boy
- ผู้ชนะเลิศ ด.ช.อิทธิชัย เตียธงชัย
ประเภท Optimist Girl
- ผู้ชนะเลิศ ด.ญ.ปริยาภรณ์ จันทรวงศ์
ประเภท Optimist อายุต่ำกว่า 12 ปี
- ผู้ชนะเลิศ ด.ช.ชนันท์ชัย เตียธงชัย
เสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กราบบังคมทูลเบิก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชชประภา จำนวน 12 โรงเรียน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานชุดนักเรียน เบอร์ 5 และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
ต่อจากนั้น เสด็จออกจากอาคารพลับพลา ไปทรงปลูกต้นเคี่ยม ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไว้เป็นที่ระลึก และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนักกีฬา และกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพลับพลา สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดกีฬาเรือใบ ซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นใบ และทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบแล้ว ยังจะส่งเสริมพัฒนาต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทย และนานาชาติ ต่อไป