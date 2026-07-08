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LUMMAX และ “สนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก” ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสร้อยพระศอองค์พญาศรีสัตตนาคราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ครองขวัญ เลิศจารุอนันต์” CEO LUMMAX และ “สนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก” ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสร้อยพระศอองค์พญาศรีสัตตนาคราช ในพิธีบวงสรวงใหญ่ 7 เดือน 7

ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ของ พิธีบวงสรวงใหญ่ประจำปี2569 7 เดือน 7 ณ แลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาของประชาชนจากทั่วประเทศและทั้งสองฝั่งลุ่มแม่น้ำโขง คุณครองขวัญ เลิศจารุอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด (LUMMAX) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก เป็นเจ้าภาพถวาย สร้อยพระศอแด่องค์พญาศรีสัตตนาคราช เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและความศรัทธาที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

การร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีมหามงคลครั้งนี้ เกิดจากจิตศรัทธาอันแรงกล้าของ “คุณครองขวัญ เลิศจารุอนันต์”
ที่มีต่อองค์พญาศรีสัตตนาคราช โดยได้จัดสร้างและถวายสร้อยพระศอเป็นเครื่องสักการบูชา เพื่อแสดงความเคารพและความศรัทธาอย่างสูงสุด พร้อมร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และคุณค่าทางจิตวิญญาณที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวนครพนมและประชาชนในลุ่มแม่น้ำโขง

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ คุณครองขวัญ เลิศจารุอนันต์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก ได้ร่วมตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากองค์พญาศรีสัตตนาคราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ ขอให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข กำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย มีกำลังกาย กำลังใจ และประสบความสำเร็จในทุกภารกิจ

พร้อมกันนี้ ยังได้อธิษฐานขอพรให้องค์พญาศรีสัตตนาคราชประทานพรแก่ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง การงานและธุรกิจมั่นคงก้าวหน้า มีโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ์ เงินทองเพิ่มพูน สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และเปี่ยมด้วยสิริมงคลตลอดไป







LUMMAX และ “สนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก” ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสร้อยพระศอองค์พญาศรีสัตตนาคราช
LUMMAX และ “สนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก” ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสร้อยพระศอองค์พญาศรีสัตตนาคราช
LUMMAX และ “สนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก” ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสร้อยพระศอองค์พญาศรีสัตตนาคราช
LUMMAX และ “สนามมวยเวทีลุมพินี กองทัพบก” ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสร้อยพระศอองค์พญาศรีสัตตนาคราช